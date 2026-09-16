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FLYING FISH RETA A LOS SEGUIDORES A DISFRUTAR DE UNA FIESTA EN EL CASTILLO DE DRÁCULA PARA VIVIR LA MEJOR EXPERIENCIA DE HALLOWEEN

PR Newswire

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BRUSELAS, 16 de septiembre de 2026

Una promoción única en su género llevará a los ganadores a Transilvania para disfrutar de una fiesta exclusiva de Halloween en el legendario Castillo de Bran, con la actuación estelar de reconocidos DJ internacionales

BRUSELAS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Este Halloween, Flying Fish reta a sus seguidores a ir donde ninguna marca de cerveza los ha llevado antes: el Castillo de Drácula. Ya está abierta la inscripción para la promoción "¿Te atreves a ir de fiesta al Castillo de Drácula?", que ofrece a los consumidores la oportunidad de ganar un viaje único en la vida a Rumanía, que culminará con una fiesta exclusiva de Halloween, solo por invitación, con varios DJ de talla mundial en el castillo de Bran, en Transilvania, el 7 de noviembre.

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Flying Fish, la cerveza aromatizada de alta gama conocida por su combinación de limón fresco que aporta frescor, sigue expandiéndose a nivel mundial junto con la categoría emergente de bebidas "más allá de la cerveza". Aprovechando ese impulso, la marca lleva su espíritu de diversión inesperada a Halloween —una festividad cuya popularidad no deja de crecer en todo el mundo— a través de una campaña global que abarca seis países: Sudáfrica, Brasil, México, Bélgica, Perú y Canadá.

Desde fiestas de disfraces en el barrio y casas encantadas hasta tradiciones locales, Halloween puede celebrarse de forma diferente en todo el mundo, pero la fascinación por esta época espeluznante traspasa todas las fronteras. Y pocas leyendas son tan sinónimo de Halloween como el propio Príncipe de las Tinieblas, Drácula, un icono cultural cuya historia ha cautivado a generaciones de todo el mundo.

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Con "¿Te atreves a ir de fiesta al Castillo de Drácula?", Flying Fish transporta a los consumidores directamente al corazón de esa leyenda. La campaña culminará el 7 de noviembre, cuando el Castillo de Bran se transformará para ofrecer una noche de entretenimiento inmersivo, narraciones elaboradas, trajes de época y sorpresas inesperadas. Los DJ internacionales Sickick, Dubdogz, Miro y otros talentos musicales serán los protagonistas de la celebración, junto con artistas invitados especiales que aún no se han anunciado.

"Halloween no siempre ha sido una ocasión tradicional para tomar cerveza, y eso es precisamente lo que hace que encaje a la perfección con Flying Fish, una marca basada en lo inesperado", afirmó Bruno Cosentino, presidente de Balanced Choices & Beyond Co. en AB InBev. "A medida que Flying Fish sigue creciendo a nivel mundial, experiencias osadas como celebrar Halloween en el Castillo de Drácula nos ayudan a dar a conocer aún más la marca entre los consumidores que ya tienen la edad legal para consumir alcohol y que disfrutan celebrando eventos de relevancia cultural".

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Creada en colaboración con Wieden+Kennedy México y la agencia de marketing experiencial británica We Are Collider, la campaña cobrará vida a lo largo de septiembre y octubre a través de publicidad de pago en redes sociales, publicidad exterior digital, contenido de creadores, packs de edición limitada, activaciones en tiendas y experiencias digitales. Cuatro ganadores de cada mercado participante ganarán un viaje con todo incluido a Rumanía y podrán asistir a la celebración del 7 de noviembre; el plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de octubre de 2026.

"Cuando piensas en Halloween, Drácula es uno de esos personajes excepcionales que trascienden generaciones, fronteras y culturas, por lo que queríamos llevar a la gente directamente al corazón de esa leyenda", afirmó Jessica Apellaniz, directora creativa de Wieden+Kennedy México. "Flying Fish nos dio permiso para darle la vuelta por completo a algo que nos resultaba familiar. En lugar de crear otra campaña de Halloween que la gente se limite a ver desde lejos, la invitamos a adentrarse en la historia y vivir una noche que nunca hubieran imaginado".

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Para obtener más información sobre Flying Fish y conocer los detalles sobre cómo participar para tener la oportunidad de ir a la fiesta en el Castillo de Drácula, visite www.flyingfishbeer.com. Para poder participar, los consumidores deben tener la edad mínima legal para consumir alcohol en su mercado; se aplican los términos y condiciones completos.

Acerca de AB InBev

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina (Bélgica) y cotizada también en las bolsas de México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH), con certificados de depósito estadounidenses (ADR) en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BUD). Como empresa, tenemos grandes sueños para crear un futuro lleno de alegría. Siempre buscamos ofrecer nuevas formas de afrontar los momentos de la vida, impulsar el avance de nuestro sector y dejar una huella significativa en el mundo. Nos comprometemos a crear grandes marcas que resistan el paso del tiempo y a elaborar las mejores cervezas utilizando los mejores ingredientes. La cerveza es una bebida que hay que consumir con moderación y, desde hace más de un siglo, AB InBev ha defendido el consumo responsable de alcohol. Nos comprometemos a ofrecer a nuestros consumidores opciones equilibradas para que disfruten en cualquier ocasión. También invertimos en acciones de marketing destinadas a reforzar los comportamientos positivos y colaboramos con las comunidades, los clientes y nuestros socios para promover un consumo responsable a través de iniciativas basadas en datos contrastados. Nuestra variada cartera, compuesta por más de 400 marcas de cerveza, incluye marcas globales como Budweiser®, Corona®, Stella Artois® y Michelob Ultra®; marcas presentes en varios países como Beck's®, Hoegaarden® y Leffe®; y marcas líderes locales como Águila®, Antártida®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra tradición cervecera se remonta a hace más de 600 años y abarca varios continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas de la cervecería Den Hoorn, en Lovaina (Bélgica). Al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co. de San Luis (EE. UU.). A la creación de la cervecería Castle en Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo. A Bohemia, la primera fábrica de cerveza de Brasil. Con una diversificación geográfica y una exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 137.000 colegas repartidos por más de 40 países de todo el mundo. En 2025, los ingresos declarados por AB InBev ascendieron a 59.300 millones de dólares (sin incluir las empresas conjuntas ni las asociadas).

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Relaciones con los medios de AB InBevCorreo electrónico: media.relations@ab-inbev.com

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FUENTE AB InBev