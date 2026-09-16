Israel y Marruecos acuerdan en Nueva York elevar sus misiones diplomáticas a embajadas

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Israel y Marruecos han acordado elevar sus respectivas misiones diplomáticas a embajadas, entre otros compromisos, durante un encuentro celebrado este miércoles en Nueva York y auspiciado por Estados Unidos, que ha reflejado la buena sintonía entre los tres países.

Además de nombrar a sus respectivos embajadores, Israel y Marruecos han coincidido en dar pasos para "mejorar" los ya estrechos vínculos que ambos mantienen a raíz de los Acuerdos de Abraham suscritos en 2020 --que normalizaron las relaciones entre Marruecos, Israel, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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Las autoridades israelíes y marroquíes se han comprometido asimismo a finalizar los acuerdos de protección de inversiones y de doble tributación para finales de 2026, aumentar los vuelos directos entre los dos países y celebrar visitas de alto nivel en los próximos meses, de acuerdo a las informaciones del 'Times of Israel'.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha puesto en valor la "valentía y dedicación" de los dirigentes marroquíes, en un encuentro en presencia de su homólogo, Nasser Bourita, y del embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

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"Los Acuerdos de Abraham demuestran que todas las barreras pueden romperse, que se puede elegir un nuevo camino para todos, de paz y colaboración de todos nuestros países. Marruecos ocupa un lugar muy especial en esta visión. Quiero darle las gracias por su amistad y su dedicación a la reconstrucción de la amistad entre musulmanes y judíos", ha declarado.

Saar ha aprovechado para mostrar su "profundo respeto" al monarca Mohamed VI y elogiar al presidente estadounidense, Donal Trump, por su "determinación para forjar un futuro mejor" en Oriente Próximo.