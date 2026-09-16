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BC.GAME acude a la SBC Summit de Lisboa con su estrategia de crecimiento global como protagonista

PR Newswire

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CIUDAD DE BELICE, Belice, 16 de septiembre de 2026

· El equipo de BC.GAME asistirá a la SBC Summit de Lisboa, en la sala D206

· BC Engine será uno de los principales focos de atención del equipo, ya que pone de relieve cómo su ecosistema de recompensas está contribuyendo a impulsar la participación y la fidelización de los jugadores.

· Las apuestas deportivas, el casino y la estrategia general de la plataforma serán los principales temas de debate

CIUDAD DE BELICE, Belice, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME — la galardonada plataforma global de entretenimiento en línea— regresará a Lisboa dentro de unas semanas con motivo de la SBC Summit de este año, en un momento en el que la empresa busca consolidar su visión de crecimiento internacional futuro.

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A lo largo del evento, BC.GAME hablará sobre la evolución continua de BC Engine, su ecosistema de recompensas que aplica un modelo inspirado en el staking de criptomonedas para la distribución de recompensas.

Desde su lanzamiento en abril de 2026, los jugadores pueden ganar $BC —el token de BC.Game vinculado al dólar estadounidense— realizando apuestas a través de la plataforma BC.GAME. A continuación, el sistema distribuye recompensas a los jugadores en función de sus participaciones, creando así un mecanismo de participación continuo vinculado al rendimiento general del ecosistema.

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A lo largo del evento, el equipo de BC.GAME también destacará su oferta de apuestas deportivas en el stand D206, donde presentará su cobertura de los principales eventos deportivos mundiales, competiciones de deportes electrónicos y mercados regionales.

El SBC Summit, que tendrá lugar en la Feira Internacional de Lisboa del 29 de septiembre al 1 de octubre, reunirá a operadores, proveedores y otras partes interesadas de todo el sector mundial de las apuestas y los juegos de azar.

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Para BC.GAME, la SBC Summit supondrá una oportunidad para aunar las diferentes vertientes de su estrategia de crecimiento, con debates que abarcarán el desarrollo de productos, la expansión en el mercado, las apuestas deportivas, el casino y posibles alianzas comerciales.

Adrian Chen, asesor jurídico sénior de BC.GAME, afirmó: «La SBC Summit es uno de los eventos más importantes del calendario del iGaming y ofrece una magnífica oportunidad para reunirnos con socios, intercambiar ideas y participar en conversaciones fructíferas sobre la dirección que tomará el sector en los próximos 12 meses».

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«BC.GAME ha seguido evolucionando de forma significativa, tanto en lo que respecta a nuestra oferta de productos como a nuestras ambiciones en los mercados internacionales. Asistir a la SBC Summit nos brinda una oportunidad fantástica para compartir más detalles sobre ese recorrido y, lo que es más importante, para escuchar a nuestros socios hablar sobre las oportunidades y los retos a los que se enfrentan en todo el mundo.

«Estamos deseando reunirnos con nuestros colegas del sector en Lisboa y analizar cómo podemos colaborar ahora que BC.GAME entra en su siguiente fase de desarrollo».

BC.GAME ha ampliado recientemente su oferta a los principales deportes mundiales, los deportes electrónicos y los mercados regionales, mientras que la integración de BETBY en BC Engine a principios de este año ha reforzado aún más su ecosistema de apuestas deportivas.

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Acerca de BC.GAME

BC.GAME se lanzó en 2017 como una plataforma de entretenimiento en línea centrada en las criptomonedas y, en la actualidad, ofrece una combinación de juegos de casino y contenidos deportivos y de deportes electrónicos a una audiencia internacional. La plataforma admite depósitos y retiradas en una amplia gama de activos digitales, además de determinados métodos tradicionales, e incorpora mecanismos como la verificación de imparcialidad demostrable y las recompensas basadas en tokens. Con el título de «Mejor casino de criptomonedas» en los Premios SiGMA Central Europe 2025, BC.GAME consolida aún más su posición como actor consolidado en el sector del entretenimiento con criptomonedas.

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FUENTE BC.GAME