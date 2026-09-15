Hoy es noticia en el mundo (00.00 GMT)

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1. Trump denuncia "una conspiración enfermiza" contra la IA

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Trump denuncia "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y asegura que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

- Microsoft se compromete a mantener sus futuros modelos de IA bajo control humano, mientras que Sam Altman (OpenAI) advierte de que se puede perder el "control del futuro" ante la IA e insiste en la necesidad de crear modelos seguros en su desarrollo.

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- China sostiene que la difusión de narrativas de amenaza o fomentar la confrontación solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

- La ONU advierte que todos los derechos humanos "están en riesgo" ante el avance de la IA.

CLAVES | ¿Qué es el RSI? La técnica que podría provocar que la IA se salga de control

ANÁLISIS | EE.UU. y China chocan sobre la regulación de la IA en plena carrera por su dominio.

2. Segundo ciclo del diálogo en Venezuela

VENEZUELA DIÁLOGO | Jefa negociadora de la oposición llega a Venezuela para retomar el diálogo con el chavismo

3. El centroizquierda gana las elecciones suecas

SUECIA ELECCIONES | El centroizquierda gana las elecciones suecas escrutados todos los distritos

CLAVES | Los partidos suecos se preparan para luchar por el Gobierno tras unos ajustados comicios.

PERFIL | Magdalena Andersson, socialdemócrata pionera que acaricia su segunda jefatura de Gobierno

4. Los combates se intensifican en la costa yemení del mar Rojo

YEMEN CONFLICTO | Los combates contra los hutíes se intensifican en la costa yemení del mar Rojo.

- Los desplazados por la ofensiva hutí en Yemen se acercan ya a 94.000, según la OIM.

- Hutíes aseguran haber atacado con decenas de misiles y drones una base aérea en A.Saudí

- Petróleo de Texas sube 4,2 %, hasta 104 dólares, y el brent sube el 2,6 % y alcanza los 107 dólares.

- Las dudas sobre Ormuz persisten tras aplazarse la reunión entre Irán y países del Golfo. Según Teherán, Arabia Saudí pidió aplazar el encuentro.

5. Trump anuncia un acuerdo entre Ucrania y Rusia, que Zelenski matiza

UCRANIA GUERRA | Trump anuncia que Ucrania y Rusia han acordado no atacar sus infraestructuras energéticas, pero Zelenski dice que Kiev solo detendrá sus ataques si Moscú lo hace

6. Carney acelera el acercamiento de Canadá a la UE

CANADÁ UE | Carney acelera el acercamiento de Canadá a la UE con amplio respaldo ciudadano

7. Independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte piden respeto a autodeterminación

R.UNIDO PARITDOS | Independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte piden respeto a autodeterminación

8. Asesinada una estudiante española en México

MÉXICO VIOLENCIA | Una estudiante española es asesinada en el estado mexicano de Morelos.

- México está "en contacto" con España tras el "lamentable" asesinato de estudiante española.

9. Saab se declarará culpable en una corte de Miami

EEUU VENEZUELA | Alex Saab tendrá una audiencia en Miami este martes en la que se prevé que se declare culpable

LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA

OASIS GIRA | Oasis anuncia una gira mundial para 2027 y ofrecerá dos conciertos en julio en Barcelona

EL DATO DEL DÍA

NEPAL RIADA | La avalancha de agua de la riada en Nepal llegó a la frontera a 188 km/h en solo 7 minutos.

LA OTRA NOTICIA

ISRAEL PALESTINA | Israel persigue un "proyecto de eliminación" de los palestinos, según ONG israelí Betselem.

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MALVINAS ARGENTINA | Más hastío que preocupación en Malvinas ante la presión de Milei: "Vecinos ruidosos". Por Pablo Duer, desde Islas Malvinas.

BRASIL ELECCIONES | De las urnas a las redes: los jóvenes brasileños migran hacia candidatos alternativos

RUSIA ELECCIONES (Entrevista) | Putin quiere mostrar al mundo el apoyo total de los rusos a la guerra, según la dirigente opositora Yelena Kotiónochkina, exiliada en Lituania.

PENDIENTES DE

PREMIOS EMMY | La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de Estados Unidos

ROSALÍA | La cantante española Rosalía ofrece este lunes un concierto en Miami, donde culmina esta semana su gira ‘LUX’

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