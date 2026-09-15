Taylor Swift aparece en video en los Emmy con una parodia sobre si participaría en la gala

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La estrella estadounidense Taylor Swift apareció este lunes en los Emmy en un video parte de un breve número cómico de la serie 'Law and Order' ('Ley y orden') haciendo una parodia sobre la posibilidad de si participaría en la 78.ª edición de estos premios.

Swift apareció junto a la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay), personificando a otra agente de la oficina de Unidad de Víctimas Especiales (UVE, en inglés) mientras intentaban resolver el misterio de si la estrella iba a ir a la gala de estos galardones que se celebran en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

La parodia hacía referencia a la manera en la que los seguidores de Swift suelen investigar a fondo las pistas que deja la cantante en cada una de sus publicaciones de redes sociales o entrevistas.

Sin embargo, simultáneamente al transcurso de la gala se supo el verdicto: la cantante no iba a aparecer en los Emmy.

Swift fue vista junto al actor Tom Cruise en la transmisión del partido de la NFL entre los Broncos de Denver y los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega su esposo Travis Kelce.

La película del último concierto de la gira de Taylor Swift, 'The Eras Tour: The Final Show', obtuvo cinco nominaciones en la 78.ª edición de los premios Emmy, entre ellas a mejor especial de variedades pregrabado.

La presente edición de los premios Emmy se lleva a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles con el drama 'The Pitt' liderando las candidaturas con 25 de ellas, seguido de la comedia 'Hacks', con 24. EFE