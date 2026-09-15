Petrobras comprará 800.000 toneladas anuales de gas de estadounidense Sempra por 20 años

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Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- La brasileña Petrobras informó este lunes que firmó un contrato a largo plazo con la estadounidense Sempra Infrastructure por el que recibirá 800.000 toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) durante 20 años, que le permitirán reforzar la seguridad de suministro y reducir su exposición a la volatilidad de los precios del mercado.

El contrato fue suscrito a finales de agosto y anunciado este lunes en comunicados por ambas compañías.

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El combustible será suministrado desde el proyecto Port Arthur LNG Phase 2, una terminal de licuefacción que Sempra construye en el condado de Jefferson, en la costa del estado de Texas (Golfo de México).

La contratación de volúmenes a largo plazo permitirá a Petrobras diversificar su cartera de gas natural y gestionar con mayor previsibilidad sus necesidades de abastecimiento, según informó la petrolera estatal y mayor empresa de Brasil.

"La contratación de volúmenes de largo plazo contribuye a reducir la exposición de Petrobras a la volatilidad del mercado, fortalece la gestión de riesgos de la cartera de gas natural y amplía la capacidad de la compañía de atender sus contratos de forma más flexible y segura", señaló la estatal en su comunicado.

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La empresa estadounidense destacó que Petrobras es la primera compañía sudamericana incorporada a su cartera de clientes de gas natural licuado.

Sempra Infrastructure confirmó en septiembre del año pasado la inversión en la segunda fase del proyecto Port Arthur, que prevé la construcción de dos trenes de licuefacción de gas con una capacidad conjunta de producción de aproximadamente 13 millones de toneladas anuales.

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Esta fase elevará la capacidad total de la instalación, sumada a la primera etapa, hasta unos 26 millones de toneladas anuales.

La compañía prevé que la primera fase de Port Arthur entre en operación comercial a finales de 2027, mientras que la segunda fase, de la que procederá el suministro contratado por Petrobras, tiene prevista su entrada en funcionamiento en 2030 y 2031 para los trenes tercero y cuarto, respectivamente.

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Sempra Infrastructure, filial de la compañía energética Sempra, desarrolla, construye, opera e invierte en infraestructuras de gas natural licuado, redes energéticas y soluciones de bajas emisiones de carbono. EFE