Venezuela informa sobre 87 escuelas en riesgo y no descarta construcción de nuevos centros

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Caracas, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este lunes que 87 escuelas presentan riesgos estructurales tras el doble terremoto del pasado 24 de junio y dijo que no descarta la construcción de nuevos centros.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicó que ingenieros evalúan la recuperación de 56 escuelas entre el grupo de 87 centros que tienen daños estructurales tras los terremotos.

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Rodríguez anticipó que, de no poderse reparar algunos centros educativos, se dará paso a "una demolición controlada y habrá que construir nuevas escuelas", y aseguró que para ello existe un plan.

"No pasa solo por construir escuelas donde se cayeron, hay familias que se están mudando a nuevos urbanismos. Eso va a ameritar la ampliación de la oferta que tenemos", subrayó Rodríguez, quien informó sobre la incorporación de un simulacro sísmico como parte del proceso pedagógico en las escuelas.

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Según el Gobierno, más de 1.000 escuelas, de un total de 27.000 en todo el país, sufrieron daños por los terremotos, 11 de ellas colapsadas.

Más de 86.000 niños fueron reubicados en distintas escuelas en Caracas y varios estados de Venezuela para el nuevo año académico, que comenzó este lunes, tras las afectaciones en centros educativos por los devastadores terremotos de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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El pasado jueves, la Federación de Maestros denunció que la mayoría de los centros escolares están afectados por problemas de servicios básicos y estructurales que se vieron agravados tras los sismos, por lo que exigió una evaluación técnica. EFE

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