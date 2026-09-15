Corinthians quiere romper su 'maldición' en casa ante Estudiantes y avanzar a semifinales

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São Paulo, 15 sep (EFE).- Corinthians y Estudiantes de La Plata buscarán este miércoles el pase a las semifinales de la Copa Libertadores en un partido de vuelta de cuartos de final que se anticipa ardiente, heredero del ambiente tenso que dejó el choque de ida en Argentina y con la urgencia a cuestas de ambos en sus respectivos torneos locales.

Tras la igualdad 1-1 cosechada en el partido de ida, la serie se encuentra totalmente abierta para un duelo en el que la mística de la localía chocará con la estadística que el conjunto local carga a cuestas.

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Exclusivamente para este cruce, la comisión directiva del club paulista decidió ampliar la capacidad del estadio a casi 50.000 personas, con unos 1.500 nuevos lugares, para que la afición "pueda apoyar al equipo desde el campo", de acuerdo al comunicado.

Sin embargo, Corinthians carga con una tendencia adversa cuando define llaves continentales en casa: de las siete oportunidades en las que jugó el partido de vuelta en São Paulo por la Libertadores, sufrió cinco eliminaciones y apenas logró clasificarse en dos.

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A este fantasma se le suma un duro presente en el Campeonato Brasileño, en el que marcha decimotercero tras encadenar cinco derrotas consecutivas.

Y entre las malas noticias figura la incertidumbre en torno a la vuelta de una de las piezas fundamentales del once titular, Yuri Alberto.

El delantero se encuentra en la fase final de recuperación tras sufrir una ruptura parcial de fibrosis en el músculo posterior del muslo derecho, una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde fines de julio.

Aunque la semana pasada estuvo cerca de reaparecer e incluso entrenó a la par del plantel, volvió a sentir molestias, por lo que no se espera que sea una opción para el entrenador Fernando Diniz.

Sin embargo, está confirmada la presencia del atacante holandés Memphis Depay, a pesar del pedido de Estudiantes ante la Conmebol de suspenderlo por conducta antideportiva, al realizar gestos obscenos hacia la afición pincharrata en el festejo del gol del empate en el partido de ida.

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Por el lado del conjunto de La Plata, la enfermería descartó la reaparición de Tiago Palacios. El cuerpo técnico decidió respetar a rajatabla las semanas de recuperación por la lesión sufrida a mediados de agosto ante Universidad Católica, y evitará acelerar los plazos para prevenir una recaída.

Al igual que Corinthians, el equipo argentino dirigido por el uruguayo Alexander Medina busca refugiarse en el certamen internacional ante un andar irregular en el torneo local, donde se ubica undécimo en la tabla del Grupo A con 10 puntos, a tres unidades de Unión de Santa Fe, el último en integrar la zona de repesca para los cruces finales que definen al campeón.

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Con 90 minutos por delante, la victoria le otorgará un boleto directo a semifinales a cualquiera de los dos históricos de Sudamérica, mientras que un nuevo empate conducirá la definición a los penales.

El ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Flamengo, que jugarán este jueves en Río de Janeiro.

- Alineaciones probables:

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Rodrigo Garro, Raniele, Allan, Alex Santana; Memphis Depay, Pedro Raul (o Gui Negão).

Entrenador: Fernando Diniz.

Estudiantes: Fernando Muslera; Leandro González, Rogelio Funes Mori, Tomás Palacios, Santiago Núñez; Lucas Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Joaquín Correa; Guido Carrillo, Lucas Alario.

Entrenador: Alexander Medina.

Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela, acompañado de su compatriota Juan Soto en el VAR.

Estadio: Neo Química Arena, en São Paulo.

Horario: 21:30 hora local (00:30 GMT). EFE