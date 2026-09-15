La firma italiana de ciberseguridad de IA Exein levanta 235 millones y logra una valoración de 1.475 millones

16/07/2025 Equipo directivo de Exein. ECONOMIA EXEIN

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Exein, la empresa italiana de ciberseguridad de IA física, ha cerrado este martes una ronda de financiación de 270 millones de dólares (unos 235 millones de euros) con los que ya alcanza una valoración de 1.700 millones de dólares (unos 1.475 millones de euros), lo que la convierte en la 'startup' de ciberseguridad más valiosa de Europa.

Este respaldo financiero permitirá a la empresa acelerar su expansión en Estados Unidos y la región de Asia Pacífico y permitirá impulsar el impacto de la seguridad de la IA física, es decir, la protección de máquinas inteligentes que utilizan IA para percibir, tomar decisiones y actuar en el mundo físico, desde robots y drones hasta vehículos autónomos.

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La ronda de financiación ha sido liderada por Headline, con la participación de Sofina, Goldman Sachs, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (ETCI), KfW Capital y T.Capital, y la colaboración de inversores anteriores como Balderton, HV, Intrepid Growth Partners, 33N Ventures, Lakestar, Supernova Invest, Blue Cloud Ventures y Geodesic Capital.

La valoración de Exein se ha multiplicado por 30 en dos años, lo que refleja un período de rápido crecimiento comercial e internacional, mientras que los ingresos recurrentes anuales de la compañía en el primer semestre de 2026 se cuadruplicaron con respecto al año anterior.

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"La IA está saliendo de la nube para adentrarse en el mundo físico, y esta es la transición para la que se creó Exein. Hemos desarrollado una profunda experiencia en el funcionamiento de las máquinas, invertido fuertemente en la tecnología necesaria para protegerlas y construido una presencia global que nos permite comprender las máquinas a una escala que pocos pueden igualar", ha destacado el fundador y consejero delegado de Exein, Gianni Cuozzo.

"A medida que la IA se integra en robots, vehículos e infraestructuras críticas, la seguridad del mundo físico se convertirá en uno de los desafíos de ciberseguridad más importantes de la próxima década (...). Gianni y su equipo poseen una increíble experiencia técnica y comercial, priorizan la confianza del cliente por encima de todo y siempre han optado por el camino más difícil y orientado al largo plazo. Nos sentimos honrados de ayudarlos a construir un líder mundial en seguridad de IA física", ha destacado Clarey Zhu, socia de Headline.

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