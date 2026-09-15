Liam Parker defiende el crecimiento de la F1 y augura otra década de expansión

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El responsable de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Fórmula 1, Liam Parker, ha defendido este martes la estrategia de crecimiento internacional del campeonato, con la llegada a Madrid como uno de sus últimos ejemplos, y auguró una nueva década de expansión al considerar que la competición se encuentra todavía en una fase inicial de esta transformación.

"Solo llevamos tres, cuatro o cinco años en esta era, así que imaginemos lo que podemos hacer en los próximos diez", señaló Parker durante una mesa redonda celebrada en el World Football Summit (WFS) de Madrid, donde destacó la evolución de la Fórmula 1 a través de una estrategia que ha combinado nuevos mercados, redes sociales, contenidos y una mayor cercanía entre los pilotos y los aficionados.

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Parker explicó que la llegada de la Fórmula 1 a nuevos escenarios, como el de la capital española, forma parte de una estrategia deliberada para ampliar su público y destacó la importancia de "llevar a los pilotos al mundo y no esperar a que los públicos vengan a nosotros", una filosofía que, a su juicio, obliga al campeonato a aprender, adaptarse y probar nuevas fórmulas de manera constante.

En este sentido, el responsable de Comunicación de la F1 reivindicó el papel de productos como 'Drive to Survive' (serie de Netflix) y de las redes sociales, aunque dejó claro que estos contenidos son amplificadores del espectáculo y que el crecimiento no sería posible si lo que sucede en la pista no resulta interesante, por lo que la competición debe seguir siendo "el núcleo" del producto.

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La llegada de la Fórmula 1 a Madrid con el estreno del Madring el pasado fin de semana se enmarca precisamente en esa estrategia de expansión internacional, después de una primera edición que agotó las entradas y que permitió al campeonato reforzar su presencia en un nuevo mercado, aunque el trazado madrileño también ha dejado abierto el debate sobre la capacidad para generar adelantamientos y acción en pista.

Parker recordó que la transformación de la Fórmula 1 comenzó con una apertura del campeonato a nuevos públicos y con una mayor presencia de los pilotos y los equipos en los contenidos digitales, una evolución en la que 'Drive to Survive' tuvo un papel relevante al mostrar al público aspectos del campeonato que anteriormente permanecían más alejados de los aficionados.

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Quien es una de las caras visibles de la Fórmula 1 defendió además que el campeonato debe mantener una actitud abierta a los cambios y no tener miedo a cuestionar planteamientos tradicionales, aunque reconoció que cualquier nueva iniciativa puede generar críticas, y apostó por seguir buscando nuevas formas de acercar la competición a los aficionados sin perder de vista el producto deportivo.

Por su parte, el expiloto español Pedro de la Rosa, actualmente vinculado a Aston Martin, destacó también las posibilidades de crecimiento de la Fórmula 1 gracias a su componente tecnológico y a la mayor capacidad de los aficionados para comprender datos, estrategias y aspectos técnicos de las carreras, aunque situó en 25 Grandes Premios la frontera razonable para el calendario después de que este haya pasado de las 16 o 17 carreras de su época a las 24 actuales.

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