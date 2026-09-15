Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

15/09/2026 Infraestructura de la Guardia Fronteriza de Polonia POLITICA MINISTRO DE DEFENSA DE POLONIA EN X

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El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado este martes de que las autoridades están reforzando su zona fronteriza con Ucrania, que tiene una longitud de más de 500 kilómetros, tras el ataque ruso del pasado domingo en territorio ucraniano aunque muy cerca de la frontera con Polonia.

"Estamos reforzando la protección de nuestros pasos fronterizos con Ucrania", ha señalado en sus redes sociales, apuntando al aumento de la "infraestructura" empleada por la Guardia Fronteriza.

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Kosiniak-Kamysz, que ha indicado que ya están en ello los militares del 18º Regimiento de Ingenieros, ha destacado que la decisión del Ejecutivo de Donald Tusk se produce ante las acciones de Rusia de "los últimos días", las cuales "suponen una amenaza para la seguridad de toda Europa".

Sus declaraciones llegan después de que un tren con más de 200 personas a bordo --según las autoridades ucranianas-- fuera alcanzado por un ataque lanzado el domingo contra un punto situado un punto del territorio ucraniano situado cerca de la frontera con Polonia, lo que provocó que el primer ministro polaco, Donald Tusk, convocara una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad ese mismo día.

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El tren circulaba en una vía empleada poco antes por otro en el que viajaban los ex primeros ministros británico y sueco Boris Johnson y Carl Bildt junto a otros diplomáticos europeos tras acudir a una conferencia de seguridad celebrada en la capital ucraniana, Kiev.

Este mismo lunes, el Gobierno ruso ha rechazado las acusaciones en su contra por este ataque, que no dejó dejó víctimas, asegurando que fue lanzado "exclusivamente contra instalaciones militares y el transporte militar y la infraestructura logística usada por el régimen de Kiev, también en el oeste de Ucrania", en palabras de la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zajarova.

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