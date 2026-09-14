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Ya están a la venta las entradas para el Salón Náutico Internacional de Miami® Discover Boating® 2027

PR Newswire

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MIAMI, 14 de septiembre de 2026

La mayor feria del mundo dedicada a las embarcaciones, la tecnología náutica y las experiencias acuáticas para todas las edades vuelve a Miami y Miami Beach del 10 al 14 de febrero de 2027.

MIAMI, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ya están a la venta las entradas para el 2027 Discover Boating® Miami International Boat Show®, el evento náutico recreativo más importante del mundo y el salón náutico más antiguo del sureste de EE. UU. La 86.ª edición del Salón Náutico de Miami se celebra del 10 al 14 de febrero y reúne a miles de embarcaciones, desde cruceros básicos y embarcaciones para deportes acuáticos hasta yates de lujo, junto con las últimas tecnologías náuticas, estrenos mundiales y múltiples recintos frente al mar a lo largo de la emblemática costa de Miami y Miami Beach. Con una amplia oferta de expositores y actividades para todas las edades y presupuestos, es el destino por excelencia para los aficionados a la navegación de todos los niveles, así como para las familias y los visitantes que buscan cosas que hacer en Miami. Las entradas se pueden adquirir en MiamiBoatShow.com.

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¿Cuáles son los aspectos más destacados del Salón Náutico Internacional de Miami® Discover Boating® de 2027?· Novedad: «The Entry Point», situado a la entrada de Pride Park, es un punto de referencia para descubrir una amplia variedad de embarcaciones a precios asequibles.

· Descubre las novedades en el mundo de la náutica. Descubre las mejores ofertas en las embarcaciones más nuevas, tecnología náutica y equipamiento, con miles de fabricantes de embarcaciones y minoristas del sector náutico de todo el mundo que se dan cita para mostrar lo mejor del sector.

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· «Progressive Experience» en Pride Park ofrece una gran variedad de actividades náuticas, gastronomía, seminarios diarios y entretenimiento para que los asistentes se sumerjan de lleno en el mundo de la náutica.

· La sala VIP Windward vuelve a la Yacht Collection de Miami Beach como un refugio de lujo para los asistentes que buscan una experiencia de primer nivel en el evento, con barra libre, comida gourmet, actividades exclusivas de los patrocinadores, aseos privados y servicio gratuito de transporte y taxi acuático.

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· Aprende de los expertos en navegación con que ofrece docenas de seminarios diarios y gratuitos que abarcan temas que van desde la navegación a vela y la seguridad hasta conceptos básicos para navegantes y la pesca.

¿Dónde se celebra el Salón Náutico de Miami?· La feria de 2027 se celebra en cuatro recintos distintos, conectados mediante taxis acuáticos y servicios de transporte gratuitos, y cada uno de ellos ofrece una faceta diferente de la experiencia náutica:· Centro de Convenciones de Miami Beach: El núcleo central de la feria, en el que se exponen miles de embarcaciones de hasta 49 pies, los principales fabricantes de motores, productos de electrónica náutica y pabellones comerciales con todo tipo de artículos, desde material de pesca hasta accesorios náuticos.

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· Pride Park: Situado junto al Centro de Convenciones de Miami Beach, el Pride Park constituye el núcleo de ocio y estilo de vida del salón, con actividades interactivas, una gran variedad de expositores, seminarios formativos para navegantes, actividades para niños y el nuevo «Entry Point» —un espacio dedicado a la venta de embarcaciones a precios más asequibles—, todo ello en una única ubicación central.

· Sailor's Cove en IGY Yacht Haven Grande Miami: Un espacio dedicado a la vela situado en el agua, en el número 838 de MacArthur Causeway, donde se exponen veleros y material de vela para aficionados de todos los niveles.

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· Miami Beach Yacht Collection en Collins Avenue: Una exposición de lujo a orillas del mar de lanchas a motor y yates a motor de entre 30 y 125 pies, además de embarcaciones auxiliares, situada a lo largo de Collins Avenue, entre las calles 44 y 47, cerca de los hoteles Fontainebleau y Eden Roc.

¿Cuánto cuestan las entradas?· Los niños menores de 5 años entran gratis; las entradas para jóvenes cuestan a partir de 17 dólares y las de adultos, a partir de 30 dólares. Consulta todas las opciones de paquetes de entradas en , MiamiBoatShow.com.

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Para más información, visita MiamiBoatShow.com y síguenos en Instagram, Facebook, X, YouTube, así como en LinkedIn para conocer las últimas novedades.

Para cualquier consulta de los medios de comunicación, envíe un correo electrónico aMIBS@rbbcommunications.com o.

Acerca del Discover Boating® Miami International Boat Show®

El Salón Náutico Internacional de Miami Discover Boating® es propiedad de la Asociación Nacional de Fabricantes Náuticos (NMMA) , en colaboración con la Asociación Internacional de Corredores de Yates (IYBA) , y está organizado por Informa Markets . «Discover Boating®» es una iniciativa impulsada por el sector para ayudar a las personas a descubrir la vida en el agua.

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View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/ya-estan-a-la-venta-las-entradas-para-el-salon-nautico-internacional-de-miami-discover-boating-2027-302877855.html

FUENTE 2027 Discover Boating® Miami International Boat Show®