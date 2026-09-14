La UE aboga por la seguridad ártica adaptada a nueva realidad geopolítica y la amenaza rusa

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Helsinki, 14 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, abogó este lunes junto a otros líderes europeos, por adaptar la seguridad del Ártico a la "nueva realidad geopolítica", reflejada sobre todo en la amenaza rusa, con la nueva estrategia que prepara la Comisión Europea (CE) para otoño y otras medidas.

"Debemos adaptarnos a la nueva realidad geopolítica", declaró Costa en la rueda de prensa posterior a la cumbre europea sobre el Ártico en la ciudad finlandesa de Rovaniemi.

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"Ya no se puede dar por sentado el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, y se cuestionan conceptos fundamentales del derecho internacional, como la libertad de navegación", afirmó.

Costa calificó a Rusia, la mayor potencia del Ártico, como "uno de los principales impulsores de esta tendencia", y contrapuso a la Unión Europea (UE) como "un socio fiable a largo plazo para todos los aliados árticos".

"Lo que sucede aquí no es una cuestión meramente regional; es un asunto europeo", destacó Costa, quien recordó que tres Estados miembros (Dinamarca, Finlandia y Suecia) son naciones árticas.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, al ser preguntada por las aspiraciones anexionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la isla ártica de Groenlandia (territorio autónomo danés), apuntó a otra preocupación europea, si bien confió en un acuerdo con EE.UU. sobre sus inquietudes de seguridad en la región por la presencia rusa y china.

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"Cuando asumí el cargo de primera ministra de Dinamarca, la región del Ártico no estaba realmente en la agenda, ni de la Unión Europea ni de la OTAN" dijo, pero ahora "muchos socios y aliados europeos, así como transatlánticos, están asumiendo colectivamente una mayor responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad en Groenlandia y en la región del Ártico", añadió.

Costa recordó que la nueva estrategia para el Ártico, que se prevé sustituya a la de 2021 antes de que finalice el año, definirá cuáles son las prioridades de la UE en la región y se verán reflejadas en el nuevo presupuesto europeo plurianual para 2028-2034.

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El anfitrión de la cumbre, el primer ministro finlandés, Peteri Orpo, subrayó que el Ártico "se ha convertido en un escenario central de la competencia entre grandes potencias".

Para responder a la amenaza planteada por Rusia, la UE debe considerar el Ártico como una frontera estratégica, insistió Orpo, quien recordó que la frontera entre Finlandia y Rusia, que se extiende a lo largo de más de 1.300 kilómetros, es también la frontera ártica entre la UE y Rusia.

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Orpo subrayó que la seguridad, la preparación civil, el desarrollo de infraestructuras, la resiliencia frente al cambio climático y la seguridad energética están estrechamente vinculados.

"Debemos reforzar la resiliencia del Ártico mediante inversiones estratégicas en infraestructuras árticas, redes de transporte de uso dual, materias primas críticas, rompehielos e innovación tecnológica", urgió.

El canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo que el Ártico no solo es relevante desde el punto de vista de la seguridad, porque también ofrece "enormes oportunidades" económicas en materias primas críticas, energía, transporte marítimo y capacidades espaciales, subrayó.

Ante un contexto de calentamiento global que conlleva la apertura de nuevas rutas marítimas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reclamó la necesidad de adquirir "más rompehielos o buques capaces de navegar en condiciones tan difíciles".

Costa pidió, con todo, no olvidar "la grave amenaza que el cambio climático supone" para los territorios del ártico.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, dijo en este sentido que la presencia militar rusa creciente es una cosa y la otra es la protección del medio ambiente, porque en el caso de la "flota en la sombra" rusa, de la que se vale el Kremlin para seguir comerciando el petróleo sancionado, explicó que ese uso va en aumento.

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"Tenían unas 13 embarcaciones que atravesaban el corredor nórdico en 2024; ahora, en 2025, ya son unas cien, y podemos ver que esta cifra va en aumento", comentó Michal tras la cumbre, en la que también participaron los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda, y Rumanía, Nicușor Dan, así como el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs.