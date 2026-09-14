Muere un profesor en un ataque del Ejército israelí en el sur de Líbano

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Al menos una persona ha muerto en un ataque perpetrado en la tarde de este lunes por el Ejército de Israel contra la localidad de Brashit, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre este último ataque contra el país vecino.

De acuerdo a las informaciones de la agencia libanesa de noticias NNA, un hombre ha muerto al sucumbir a las heridas tras ser alcanzado por fuego de las tropas israelíes, que realizaban una operación de barrido con ametralladoras en dirección a este municipio del distrito de Bint Yebeil.

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El fallecido es un profesor identificado como Adib Obeid, ha indicado por su parte el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', quien ha sido traslado al hospital tras ser atacado en las inmediaciones de la línea amarilla, que delimita la zona ocupada por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano.

Además, se han registrado bombardeos de Israel en localidades como Mansuri, Kfar Tebnit y Nabatiye, todas en el sur de Líbano, donde han fallecido más de 4.300 personas a manos de Israel desde el pasado 2 de marzo.

Ambos países alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

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Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.