Alemania ordenará trasladados obligatorios de soldados a la brigada de Lituania

Guardar

Berlín, 14 sep (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, admitió este lunes que no hay suficientes voluntarios para cubrir una brigada completa que Alemania desplegará en Lituania hasta finales de 2027, por lo que obligará a una parte de los militares a trasladarse al país báltico.

Alrededor del 80 % de los puestos militares ya están cubiertos exclusivamente por voluntarios, dijo Pistorius en una nota difundida por su ministerio.

PUBLICIDAD

Desde mayo, más de 2.500 soldados se han ofrecido voluntariamente, lo que, a juicio del ministro alemán de Defensa, "es una señal contundente" de que el principio de voluntariedad funciona y las medidas destinadas a hacer más atractiva la carrera militar están dando resultado.

Sin embargo, afirmó, "para cubrir las pocas áreas que todavía presentan escasez de personal, se recurrirá a medidas obligatorias complementarias".

Está previsto desplegar sobre el terreno 4.800 soldados y 200 empleados civiles.

Entre las opciones que se están estudiando figuran destacamentos de corta duración, modelos de rotación y estancias temporales por motivos de servicio, según Defensa.

Según las previsiones actuales, la proporción de personal obligado a participar se situará probablemente en el rango de varios cientos.

Pistorius indicó que la infraestructura, el material y el personal estarán disponibles a tiempo para que la primera brigada de las Fuerzas Armadas plenamente preparada para el combate pueda estar operativa en el extranjero.

Esto incluye desde los alojamientos para las tropas y la escuela alemana en el extranjero de las Fuerzas Armadas hasta los carros de combate, señaló. EFE