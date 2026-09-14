VÍDEO: Shakira aterriza en Madrid a pocos días de que empiece su residencia: "Somos una sola nación latina"

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La artista Shakira ha aterrizado este lunes en Madrid, a tres días de que comience su histórica residencia en la ciudad con la que ha programado 12 conciertos hasta el próximo 11 de octubre.

"Ese amor y ese apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles, de mi público, de la gente de España: es lo que me hace volver. Con la ilusión de ofrecerles lo mejor de mí, y no sólo lo mejor de mí, sino también lo mejor de nuestra cultura latina. Siento que de verdad somos una sola nación latina. Y lo que antes era el Atlántico --un océano que nos separaba--, hoy es un lazo que nos une", ha explicado la colombiana ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

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Este viernes comenzará la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' con la que la artista reunirá a más de 600.000 personas en el Estadio Shakira que se ha levantado en el barrio de Villaverdese.

Además de los conciertos, cada día se presenta como un "carnaval" en el recinto 'Macondo Park': 12 horas de cita --desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo-- y 50.000 personas cada jornada.

Precisamente, Shakira ha bromeado asegurando que se pondrá una peluca para poder disfrutar con el público de este recinto, que aunará la cultura latina desde la música, la literatura o la gastronomía hasta el arte y el cine.

"Lo mejor, después de cada uno de los concierto, vamos a cerrar con un carnaval, pero no cualquier carnaval, el carnaval de Barranquilla. Es una parte integral de mi infancia y de mi cultura, de lo que me forjó a mí musicalmente y humanamente", ha añadido.

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Aun así, la artista ha sido cautelosa a la hora de definir esta residencia como un acontecimiento "histórico". "Esperemos que sí, vamos a ver cómo sale todo Con mucha emoción y con muchas ganas de ya empezar", ha asegurado.

Precisamente, ha reconocido sentise "muy abrazada y apoyada" por el recibimiento que ha tenido en el aeropuerto, donde decenas de fans se han acercado a saludarla y trasladarle mensajes cariñosos.

"Es muchísimo más de lo que me esperaba. Muchísimas gracias por estar aquí", ha agradecido.

La última vez que la artista recaló en España fue el 6 de julio de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante su gira 'El Dorado World Tour', aunque posteriormente participó puntualmente en eventos como los Latin Grammy en Sevilla en noviembre de 2023.

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Además de los conciertos de la colombiana, el recinto madrileño se va a convertir en Es Latina, un festival cultural que se va a desarrollar durante los doce días de conciertos.

Así, va a reunir la música de otros artistas como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Guxo, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness, LaBlackie, Jimena Amarillo o DJ como Klandestina, Virtual Diva o Carl0ta.

No solo reunirá a artistas musicales, Shakira ha conseguido convocar en esta "celebración de la cultura latina contemporánea" a escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Lana Corujo, Laura Ferrero, Joana Marcús, Mercedes Ron, Elizabeth Clapés, Laura Chivite, Aixa de la Cruz, Violeta Reed, María Roig, Inés Garber, Alba Cardalda, Miriam Tirado, Blanca García-Orea, Mar García Puig, Karina Sainz Borgo, Marta Jiménez Serrano, Andrea Villalonga, María Oruña y María Esclapez.

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Todas ellas estarán presentes en 'La Biblioteca', espacio que organizará el sello editorial Penguin Random House --por su vínculo con Gabriel García Márquez, cuyo Macondo da nombre al recinto--. Así, participarán en charlas que girarán en torno a temas que Shakira aborda en sus canciones --la identidad, las raíces, la familia, el deseo, los cuidados, la reinvención y las relaciones afectivas--.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/cultura/1116861/1/shakira-aterriza-madrid-pocos-dias-residencia-somos-sola-nacion-latina

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06