Sheinbaum acusa a sectores de EE.UU. de alentar "sin sustento" una intervención en México

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Ciudad de México, 14 sep (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acusó este lunes a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a México en un factor de las elecciones estadounidenses de noviembre mediante informaciones “sin sustento” sobre una eventual intervención en territorio mexicano, una posibilidad que volvió a rechazar.

“México no tiene por qué ser factor en su elección, no somos ni piñata ni asunto de los estadounidenses”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La gobernante mexicana se refirió así a un supuesto documento interno del Departamento de Estado estadounidense, difundido la semana pasada por el medio NewsNation, que cita una encuesta realizada a 1.000 mexicanos mayores de 18 años, según la cual una mayoría respaldaría acciones directas de Estados Unidos contra los carteles en territorio mexicano.

Entre ellas estarían ataques estadounidenses contra laboratorios de drogas y la captura de líderes y operadores de los grupos criminales sin notificar previamente a las autoridades mexicanas.

Sin embargo, NewsNation no publicó el documento completo ni identificó a la empresa mexicana que habría realizado el sondeo, y tampoco difundió las preguntas ni porcentajes específicos de respaldo a las distintas medidas.

Sheinbaum contrapuso esa información con una reciente declaración del Comando Norte estadounidense que, según señaló, destacó la cooperación en seguridad entre ambos países.

“El Ejército de Estados Unidos dice: ‘Nos coordinamos muy bien con México’”, afirmó.

La presidenta cuestionó las informaciones al asegurar que “no tienen sustento” y que su fuente “es dudosa”; sin embargo, reconoció que pueden “impactar en México”, aunque sostuvo que su objetivo es principalmente influir en Estados Unidos ante las elecciones de noviembre.

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“¿A quién le interesa (...) difundir que los mexicanos tienen otra opinión? Pues a algunos sectores de Estados Unidos”, sostuvo.

La gobernante insistió en que “la gran mayoría” de los mexicanos rechaza cualquier intervención extranjera y reivindicó nuevamente el principio con el que ha definido la relación de seguridad con Washington: “coordinación” pero “sin subordinación”.

“Nosotros siempre lo vamos a defender: que no haya intervención, que no haya injerencia, que solamente hablemos de coordinación, y además sin subordinación”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de las reiteradas presiones desde Washington para que México intensifique el combate contra los cárteles.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció que México está haciendo “más que nunca” contra el narcotráfico, aunque consideró que sus esfuerzos siguen sin ser suficientes.

Sheinbaum ha rechazado de forma reiterada cualquier operación unilateral estadounidense en territorio mexicano y ha sostenido que su Gobierno está dispuesto a ampliar la cooperación en seguridad siempre que se respete la soberanía del país. EFE

(foto)(video)