Rybakina desbanca a Sabalenka tras 99 semanas en el número uno de la clasificación

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Redacción deportes, 14 sep (EFE).- La kazaja Elena Rybakina se ha situado al frente de la clasificación de la WTA, desbancando así tras 99 semanas del número uno a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La kazaja, que se impuso en tres sets a la bielorrusa este sábado en la final del Abierto de Estados Unidos, se convierte así en la trigésima mujer en la historia que llega a lo más alto de la clasificación de la WTA.

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Según el 'ranking' hecho publico este lunes por la Asociación de Tenistas Profesionales, Rybakina suma 9.901 puntos por los 7.875 de Sabalenka y 7.265 de la estadounidense Jessica Pegula, que está un puesto por delante de su compatriota Coco Gauff, con 7.244.

Pegula y Gauff cayeron en las semifinales de Nueva York ante Sabalenka y Rybakina, respectivamente.

El top diez lo completan la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, quinta con 5.743 unidades; la checa Linda Noskova, sexta con 5.328; la ucraniana Elina Svitolina, séptima con 4.809; la checa Karolina Muchova, octava con 4.683; la polaca Iga Swiatek, novena con 4.619; y la ucraniana Marta Kostyuk, décima con 3.980.

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La primera española en la clasificación mundial es Cristina Bucsa, 44.ª, con 1.164 puntos, una posición por detrás de Yuliia Starodubtseva, con 1.165 unidades, y una por delante de la checa Karolina Pliskova, que suma 1.121. Bucsa desciende cuatro puestos.

Otra española, Paula Badosa, es 70.ª, con 955 puntos, y remonta 17 posiciones en la tabla de la WTA, mientras que Jessica Bouzas se sitúa entre las cien mejores al subir doce posiciones y es 93.ª con 809 puntos.

En la clasificación hecha pública este lunes destaca la subida de la china Qinwn Xheng, que avanza 69 posiciones y se sitúa en la 52.ª plaza después de llegar a los cuartos de final, en los que cayó eliminada ante Rybakina, del Abierto de Estados Unidos, procedente de la fase de clasificación. EFE

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