El Ejército de Israel detiene en Cisjordania a un "terrorista" sospechoso de planear un atentado

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El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la detención en Cisjordania de un "terrorista" sospechoso de planear un atentado durante las últimas fiestas del calendario judío, tras la celebración del Rosh Hashaná --el Año Nuevo judío-- entre el viernes y el domingo.

Así, ha especificado en un comunicado que la detención tuvo lugar el sábado en la zona de Hebrón, antes de apuntar que el sospecho "planeaba un ataque armado contra civiles israelíes" durante las festividades.

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"Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen actuando para desarticular el terrorismo en Judea y Samaria", ha zanjado, empleando el nombre bíblico de Cisjordania para referirse a este territorio palestino.