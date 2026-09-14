Blanca Suárez desvela cómo se encuentra Pablo Alborán tras cancelar varios conciertos: "Ya está casi al 100%"

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Blanca Suárez ha sido una de las protagonistas del fin de semana al participar en los primeros eventos de la temporada de Fórmula 1 en Madrid. La actriz, que reconoce estar iniciándose en este deporte y no se considera todavía una experta, atraviesa además un momento profesional especialmente intenso tras poner punto y final al rodaje de la tercera temporada de "Respira". Emocionada por haber terminado un proyecto que la ha acompañado durante tres años, asegura que se encuentra viviendo una auténtica "resaca emocional" después de haber creado una auténtica familia con sus compañeros.

Precisamente, Blanca ha hablado del estado de salud de Pablo Alborán, con quien ha compartido rodaje en la serie. El cantante tuvo que cancelar varios conciertos después de enfermarse de neumonía, una situación que, según ella, fue especialmente complicada: "Yo le vi con neumonía rodando y de ahí a las dos horas estaba cancelando cosas", ha explicado, dejando claro que fue testigo directo de lo difícil que resultó para el artista compaginar su estado de salud con su apretada agenda profesional. Afortunadamente, Suárez ha dado buenas noticias: "Ya está bien. Me consta que ya está casi al 100%. Le falta un pelín".

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Además, ha reconocido que comprende la dureza de la situación para Pablo, especialmente teniendo en cuenta el ritmo de trabajo que mantiene habitualmente: "En el lugar en el que se encuentra, pues es un marrón. Cancelar conciertos no es fácil", ha señalado. La actriz considera que, pese a que todavía necesita un pequeño margen para recuperarse por completo, la evolución del cantante es positiva y espera que pueda volver pronto a su actividad habitual.

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre los titulares surgidos tras su reencuentro con Miguel Ángel Silvestre durante su reciente estancia en Venecia. Blanca aseguró que imaginaba que las imágenes iban a generar interés: "Suponía que era un tanto goloso". No obstante, explicó que mantiene una buena relación con el actor y que ambos coincidieron en un encuentro junto a otros compañeros durante el festival. Asimismo quiso restar importancia a la expectación generada en redes por algunas de sus publicaciones, asegurando que muchas veces comparte contenido "sin más", sin imaginar la repercusión que posteriormente puede alcanzar.

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