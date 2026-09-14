Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés y CaixaBank, las empresas con mejor RSE, según Advice

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Fundación 'La Caixa' repite como empresa con mejor responsabilidad social empresarial (RSE) y mayor compromiso social en el último Estudio de Éxito Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ESG y Sostenibilidad de otoño de 2026, elaborado por Advice Strategic Consultants.

El Corte Inglés y CaixaBank ocupan el segundo y tercer puesto del ranking, seguidos por Inditex, Banco Santander, Mercadona, Telefónica, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International e Iberdrola, que completan el 'top 10' de compañías españolas más reconocidas por su impacto social, ambiental y de gobernanza.

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El informe, que cumple veinte años desde su lanzamiento en 2006, destaca que las grandes empresas españolas han dado un giro a sus políticas de RSE, ESG y sostenibilidad, orientándolas hacia actuaciones más concretas, tangibles, visibles y medibles, en respuesta a la demanda de la sociedad, expertos y líderes de opinión.

"Nunca, en la historia de la RSE, ESG y sostenibilidad, las grandes empresas españolas habían llevado a cabo tantas acciones sociales concretas como en 2026", ha explicado Jorge Díaz-Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants.

FUNDACIÓN 'LA CAIXA', LÍDER POR VIGÉSIMO AÑO CONSECUTIVO

Fundación 'La Caixa' se mantiene en el primer puesto del ranking desde la creación del estudio, al ser reconocida por la sociedad española, los expertos, el tejido empresarial y el tercer sector como la entidad con mayor compromiso social.

Según el informe, el 90% de la población mayor de 18 años identifica la marca 'La Caixa' como reconocible, familiar y cercana, mientras que el 88% considera que su actividad se centra en ayudar a la sociedad y a las personas más necesitadas.

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La fundación destina en 2026 un presupuesto récord de 710 millones de euros a su Obra Social, dentro de un Plan Estratégico 2025-2030 que prevé movilizar 4.000 millones de euros hasta 2030 para transformación social. El 60% de este presupuesto (415 millones) se dirige a acción social, a través de programas como CaixaProinfancia, Incorpora/Reincorpora, atención a personas con enfermedades avanzadas y el programa de Personas Mayores.

El Corte Inglés ocupa la segunda posición gracias a su Plan Director de Sostenibilidad 2025-2030, que integra la sostenibilidad de forma transversal en su oferta comercial, proveedores y marcas propias.

CaixaBank, en tercer puesto, destaca por haber movilizado 34.928 millones de euros en financiación sostenible, destinados a proyectos verdes (16.770 millones), sociales (6.501 millones) y de transición/sostenibilidad (5.888 millones).

Inditex ostenta la cuarta posición por sus avances en la transformación de la cadena de suministro, la reducción del consumo de agua y el impulso de materiales de menor impacto ambiental. En 2025 destinó 175 millones de euros a 1.200 proyectos sociales, beneficiando a 4 millones de personas.

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En quinto lugar, Banco Santander resalta por haber movilizado 14.000 millones de euros en financiación verde durante el primer semestre de 2026, incluyendo apoyo a proyectos de energía limpia, eólica y almacenamiento.