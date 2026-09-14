Las empresas de IA asiáticas caen en bolsa ante el debate sobre su regulación

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Bangkok/Pekín/Tokio/Seúl, 14 sep (EFE).- Los valores de empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) asiáticas registraron este lunes caídas, en medio del debate sobre la regulación de sus avances y el pulso entre Estados Unidos y China por controlar el desarrollo de esta tecnología.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia hasta el momento:

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Poco antes de las 14.00 hora local (06.00 GMT) las bolsas de Shanghái y Shenzhen caían un 0,25 % y un 0,9 %, respectivamente, mientras que el índice que aglutina los 300 principales valores de esos dos mercados, el CSI 300, se retraía en un 0,77 %.

En el primero de esos dos parqués, varias de las compañías relacionadas con la IA se teñían de rojo hacia esa hora. Cambricon (-0,47 %), CXMT (-3,51 %) o Moore Threads (-3,15 %) son algunos de los ejemplos, aunque Enflame (+4,17 %) ponía la nota discordante, apoyada aún por el furor de los inversores tras salir a bolsa el pasado viernes.

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En Hong Kong, el índice referencial, el Hang Seng, subía un 0,32 %. El índice dedicado a los valores tecnológicos, el Hang Seng Tech Index, bajaba un 0,17 %, lastrado por Alibaba (-1,67 %), Biren (-4,91 %) o Z.ai (-8,01 %).

Las bajadas, sin embargo, no se extendieron a otros grupos tecnológicos que también figuran entre los principales desarrolladores de modelos de IA, como Tencent (+0,51 %) y el 'Google chino' Baidu (+1,01 %).

El índice de referencia de la bolsa de Taipéi, el Taiex -que cuenta con un fuerte componente tecnológico-, cerró la jornada con un retroceso del 0,7 %, aunque con un desempeño dispar entre sus principales valores: mientras los títulos de TSMC (-1,24 %), ASE Technology (-0,97 %) y MediaTek (-0,55 %) acabaron en terreno negativo, los de UMC (+1,42 %) Foxconn (+0,2 %) cerraron en verde.

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El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más del 3 % este lunes a media hora del cierre de la sesión. El indicador bajaba un 3,34 %, o 230,84 puntos a las 15.00 hora local (6:00 GMT), hasta ubicarse en los 6.679,07 enteros.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics descendió un 4,05 %, mientras el gigante del sector SK hynix anotó un declive del 6,35 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundió un 8,17 %, y la tecnológica Naver se redujo un 1,21 %.

Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba un 1.59 %, o 13,05 puntos, hasta las 807,59 unidades.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 0,88 % a media hora del cierre de la sesión de este lunes, después de que líderes de principales empresas de inteligencia artificial abogaran por desacelerar el desarrollo de esta tecnología alegando riesgos de seguridad que representa.

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El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha invertido miles de millones de euros en OpenAI y la industria de la inteligencia artificial, bajó un 10,72 %.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, perdió un 2,97 %, y la empresa de memorias Kioxia bajó un 6,37 %.

En el Sudeste Asiático, los principales valores de la región reaccionaban con signos mixtos alrededor de las 13.00 hora local (6:00 GMT). Las subidas se registraban en los parqués que más han apostado por la IA en el último año, como Malasia (+0,42 %) y Singapur (+0,31 %), y también dejaba números positivos en Filipinas (+0,25%).

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Las caídas tenían lugar en Indonesia (-1,70 %), Tailandia (-0,60 %) y Vietnam (-0,25 %) en torno a la misma hora de este lunes.