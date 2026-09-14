Quince distritos portugueses, en alerta amarilla por temperaturas elevadas

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Lisboa, 14 sep (EFE).- Quince de los dieciocho distritos del Portugal continental se encuentran este lunes bajo aviso amarillo debido a la persistencia de temperaturas máximas elevadas, en una jornada marcada también por un riesgo muy elevado o máximo de incendio en numerosos municipios.

Según la última actualización del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), el aviso afecta a Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Oporto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu.

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Los únicos distritos del territorio continental que permanecen sin aviso por calor son Bragança, Faro y Guarda.

El aviso amarillo, el menos grave de una escala de tres, estará vigente hasta las 18:00 GMT —las 19:00, hora local— y responde, según el organismo meteorológico, a la “persistencia de valores elevados de la temperatura máxima”.

El calor y la sequedad mantienen además numerosas zonas del territorio portugues en peligro muy elevado o máximo de incendio rural, especialmente en áreas del interior, de acuerdo con el mapa diario del IPMA.

En los municipios situados en esos dos niveles más altos de riesgo se aplican restricciones a determinadas actividades agrícolas, forestales y recreativas, como las quemas, el uso del fuego y el empleo de maquinaria.

Las autoridades portuguesas han recomendado evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio y consultar las limitaciones concretas vigentes en cada municipio antes de realizar trabajos agrícolas o forestales.