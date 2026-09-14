Agencias

Mónica García considera "un poco raro" hacer una huelga de médicos nacional sobre competencias "autonómicas"

Imagen OR4HJBHD6VCVBEM574I2FRST6A
Guardar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado como "un poco raro" que los sindicatos médicos hayan convocado una huelga nacional para hacer reivindicaciones sobre competencias que son "autonómicas" y que se van a empezar a debatir en el Congreso de los Diputados, tras la llegada del texto del Estatuto Marco a la Cámara Baja.

Durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de laSexta, recogida por Europa Press, García ha destacado que su ministerio ha llegado a acuerdos con los médicos en el pasado, así como con las "principales" organizaciones representativas sindicales, UGT, CSIF, CCOO y SATSE.

PUBLICIDAD

Aun así, ha destacado que se puede seguir debatiendo la reforma de la normativa en el Congreso de los Diputados, para lo que ha recordado que se va a abrir un "intergrupo" en el que se escuchen "todas esas reivindicaciones que pueden quedar fuera del Estatuto Marco, pero que son reivindicaciones legítimas de los profesionales médicos".

A su juicio, la llegada del proyecto de ley a la Cámara Baja supone "una oportunidad" para seguir debatiendo y reflexionando. "Esto no lo decido yo en un despacho, esto lo decidimos los españoles a través de nuestros representantes, que son los grupos parlamentarios. Por eso creo que ahora se abre una nueva oportunidad para que el Congreso, a través de los diferentes grupos políticos, enmienden, aprueben o rechacen", ha detallado.

PUBLICIDAD

Aunque ha señalado que si los grupos parlamentarios rechazan la ley, "están en pleno derecho para hacerlo", ha aseverado que, en su opinión, supondría perder "una oportunidad de poner la primera piedra para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Minor Hotels y Grupo Petra se unen para impulsar la expansión hotelera en Paraguay con un nuevo NH en Asunción

Minor Hotels y Grupo Petra se unen para impulsar la expansión hotelera en Paraguay con un nuevo NH en Asunción

Las dudas sobre Ormuz persisten tras aplazarse la reunión entre Irán y países del Golfo

Infobae

Fundación Duques de Soria nombrará a Almine y Ruiz-Picasso 'Valedores del Hispanismo' en un acto con el Rey

Fundación Duques de Soria nombrará a Almine y Ruiz-Picasso 'Valedores del Hispanismo' en un acto con el Rey

Farmacias del Ahorro celebra 35 años liderando el futuro de la salud en México

Infobae

El PP no le da crédito y tilda el barómetro de "broma": "¿Al Gobierno le va bien después de lo sucedido en Ceuta?"

El PP no le da crédito y tilda el barómetro de "broma": "¿Al Gobierno le va bien después de lo sucedido en Ceuta?"