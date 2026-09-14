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Farmacias del Ahorro celebra 35 años liderando el futuro de la salud en México

PR Newswire

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MONTERREY, México, 14 de septiembre de 2026

· La única empresa 100% mexicana en expandirse con éxito de sur a norte hasta cubrir los 32 estados del país rinde homenaje a su fundador, Don Maximiliano Leonardo, evolucionando la farmacia tradicional hacia un modelo integral de salud, tecnología e inclusión financiera.

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MONTERREY, México, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de su 35° aniversario (1991–2026), Farmacias del Ahorro consolida su era estratégica en la que deja de ser una cadena farmacéutica, convirtiéndose en un ecosistema integral de salud y bienestar. Bajo el lema "35 años queriendo bien a millones de mexicanos", la compañía rinde tributo a la memoria de su fundador, Don Maximiliano Leonardo Don Max, quien en 1991 abrió una modesta farmacia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la convicción de democratizar el acceso a la salud en todo el país.

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Tres décadas y media después, la empresa marca un hito en la historia corporativa de México al convertirse en la única compañía mexicana en lograr una expansión nacional de sur a norte, alcanzando cobertura total en los 32 estados de la República con cerca de 2,000 sucursales y una infraestructura logísticas de Centros de Distribución (CEDIS) de alta tecnología.

Pilares fundamentales de servicio y accesibilidad

Para responder a las necesidades reales y garantizar la cercanía en todo el país, la propuesta de valor de Farmacias del Ahorro se sostiene en cuatro pilares de servicio:

Monedero del Ahorro: El programa de lealtad insignia de la salud en México. Más allá de un incentivo comercial, está diseñado para fomentar el apego al tratamiento médico, permitiendo a millones de usuarios acumular dinero electrónico en cada compra y recibir productos 100% gratuitos en productos de uso recurrente o crónico.

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Orientación Médica Gratuita: La columna vertebral del compromiso humano de la empresa. Farmacias del Ahorro es la institución privada que más consultas de orientación médica gratuita otorga en el país, con más de 12 millones de atenciones anuales brindadas por 2,100 médicos en cerca de 2,000 consultorios físicos, sumado a más de 72 mil atenciones especializadas a través de su plataforma de Orientación médica gratuita desde la APP y sitio web (Pediatría, Dermatología, Nutrición, Salud Mental y Medicina Interna).

App Farmacias del Ahorro: La plataforma digital central que registra más de un millón de usuarios activos mensuales, funcionando como el punto de contacto directo entre el cliente, los productos y servicios de salud en tiempo real.

Envío a Domicilio Gratis: Servicio que elimina las barreras de acceso a la salud al garantizar entregas sin costo para las compras realizadas a través de la aplicación móvil y el sitio web, respaldado por una flota propia y cerca de 2,000 sucursales que garantizan el surtido necesario.

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Motores de innovación: La evolución digital y financiera

Para responder al crecimiento del comercio electrónico de salud en México —mercado que prevé duplicar su valor en los próximos cinco años—, Farmacias del Ahorro suma a sus pilares históricos dos desarrollos de última generación:

AhorroMarket (Marketplace de Salud y Bienestar): Pionero en América Latina dentro del sector farmacéutico, esta plataforma amplía masivamente el catálogo de productos disponibles para los usuarios, integrando categorías de nutrición, cuidado personal, dispositivos médicos y belleza con las entregas más rápidas del mercado y siempre con envíos gratis.

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Cuenta Monedero Visa: Conserva los beneficios del Monedero del Ahorro (dinero electrónico, medicamentos sin costo, orientación médica gratuita) e integra el respaldo de una tarjeta física y digital Visa para transferencias, pagos, depósitos y retiros en las cerca de 2,000 sucursales de Farmacias del Ahorro. Incluye además un 2% de abono en cada compra en Farmacias del Ahorro, maximizando el rendimiento del gasto familiar en salud.

Responsabilidad social y compromiso ambiental (ESG)

La visión integral de la compañía se fortalece a través de la Fundación Farmacias del Ahorro, que acumula más de 30 años de labor ininterrumpida beneficiando a más de 150 mil personas en situación de vulnerabilidad.

En materia de sostenibilidad ambiental, la red opera con energía limpia procedente de su propia planta en Tlahualilo, Durango, y una infraestructura respaldada por más de 110 mil paneles solares instalados en sus sucursales, logrando evitar la emisión de más de 19,000 toneladas de CO₂ en los últimos tres años.

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"El mejor tributo a la visión de Don Max es garantizar que la cercanía que nació en Tuxtla Gutiérrez evolucione con el México de hoy. Crecimos sabiendo que detrás de cada mostrador o clic en nuestra app hay una persona confiándonos su salud. Nuestra meta es posicionar nuestro ecosistema digital como el referente de salud y bienestar del país, demostrando que la vanguardia tecnológica y la empatía humana avanzan juntas."— Rafael Selvas Silva, Director General de Farmacias del Ahorro.

Con la articulación de sus cerca de 2,000 puntos de venta físicos, la solidez de sus pilares de atención y el impulso de AhorroMarket y Cuenta Monedero Visa, Farmacias del Ahorro reafirma su liderazgo en la industria de la salud en México, cumpliendo su promesa histórica: cuidar bien a las familias mexicanas.

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A sus clientes, la marca dirige el mensaje que resume el espíritu de estas tres décadas y media: "En Farmacias del Ahorro, te queremos… bien."

Acerca de Farmacias del Ahorro

Durante 35 años, Farmacias del Ahorro se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector salud en México, acompañando a millones de familias con soluciones integrales de salud, cuidado y bienestar. Con alrededor de 2.000 sucursales y más de 25.000 empleados, la empresa ha consolidado su presencia en el país, buscando siempre el bienestar de sus clientes. A través de su Monedero del Ahorro, que ya beneficia a 20 millones de usuarios activos, ofrece descuentos y promociones especiales, ayudando a las familias mexicanas a acceder a productos de salud y bienestar. Además, la empresa ha implementado la Orientación Médica Gratuita, una iniciativa que beneficia a los mexicanos con asesoría profesional.

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FUENTE Farmacias del Ahorro