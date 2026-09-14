Fundación Duques de Soria nombrará a Almine y Ruiz-Picasso 'Valedores del Hispanismo' en un acto con el Rey

14/09/2026 Bernard Ruiz-Piccaso y su esposa Almine CULTURA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN AUTONOMÍAS DUQUES DE SORIA

Guardar

La Fundación Duques de Soria nombrará al nieto del artista Pablo Ruiz Picasso y fundador del Museo Picasso de Málaga, Bernard Ruiz-Picasso y a su esposa Almine Rech Ruiz-Picasso como 'Valedores del Hispanismo' en un acto que estará presidido por el rey Felipe IV.

Esta distinción, creada por la Fundación Duques de Soria (FDS), busca reconocer a las figuras internacionales de fuera del ámbito del hispanismo académico (docentes e investigadores) que con su acción y visibilidad pública contribuyen a poner en valor el patrimonio nacional a nivel cultural o científico.

PUBLICIDAD

El nombramiento se realiza por elección del Patronato de la Fundación Duques de Soria y es bienal, coincidiendo con la entrega del Premio Internacional del Hispanismo Fundación Duques de Soria que en este año celebra su segunda edición, según han informado desde la FDS.

El acta del nombramiento destaca que se realiza en atención a sus méritos excepcionales, tanto en la creación y mantenimiento del Museo Picasso Málaga, como en la extraordinaria labor cultural de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso.

El Patronato también ha acordado incluir en el nombramiento, a título póstumo, a su madre, Christine Ruiz-Picasso, impulsora y fundadora con él del Museo en 2003. El nombramiento tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Soria, dentro del acto de entrega del segundo Premio Fundación Duques de Soria de Hispanismo Internacional que será presidido por el rey Felipe VI.

PUBLICIDAD

BERNARD RUIZ-PICASSO Y SU ESPOSA

Bernard Ruiz-Picasso (Neuilly-sur-Seine, Francia, 1959) es empresario y coleccionista de arte. Es uno de los seis nietos del pintor e hijo de Paul y Christine Ruiz-Picasso. Es comisario de exposiciones internacionales dedicadas a Pablo Picasso y ha dedicado su vida a difundir la obra de su abuelo reivindicando su españolidad creativa.

PUBLICIDAD

Con su madre fundó en 2003 el Museo Picasso Málaga, al que en un primer momento donó 180 pinturas y esculturas de entre la enorme colección particular de obras del artista que posee, para establecer la colección del museo al que regularmente presta obras de su colección para exposiciones temporales al igual que lo hace con otros museos e instituciones en todo el mundo.

Almine Rech es galerista, especializada en arte contemporáneo. La galardonada abrió varias galerías sucesivamente en París, Bruselas, Londres y Nueva York. Hija de Georges Rech, diseñador francés, Almine Rech creció entre París y Suiza. En 1989, en el distrito de Marais, abrió su primera galería en colaboración con Cyrille Putman. Continúa desde entonces trabajando con un núcleo de artistas como John McCracken, Joseph Kosuth y James Turrell en su propia galería, inaugurada en 1997 en París.

PUBLICIDAD

Almine fue condecorada por la República Francesa con la Orden de las Artes y las Letras. FUNDACIÓN Junto a su marido creó la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), que se ocupa de la comprensión y el estudio de la obra de Picasso, pero también de acciones de apoyo en el campo de las artes.

El acta del nombramiento reconoce los extraordinarios méritos de esta fundación en el ámbito cultural y artístico. El Château de Boisgeloup, que Bernard Ruiz-Picasso heredó en 1975, se abrió al público en 2012 como una de las sedes de la Fundación para mostrar el estudio de Picasso y cuenta con una programación habitual de exposiciones de arte contemporáneo.

PUBLICIDAD

ESPAÑOLIDAD DE PICASSO

"Con este nombramiento queremos reconocer el incansable trabajo que Almine y Bernard han desarrollado desde su Fundación por todo el mundo, continuando la magnífica labor realizada por Christine, reivindicando la españolidad creativa de Picasso, su gran vinculación con la historia de España y el arte español", ha señalado el presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea.

PUBLICIDAD

Benjumea ha apuntado que, tanto la Fundación como el Museo Picasso de Málaga y la "extraordinaria" colección que poseen, y que "con tanta generosidad comparten", son "herramientas fundamentales para entender al pintor español y su influencia en el arte contemporáneo".