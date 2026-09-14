Lunes, 14 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 14 sep (EFE).-

Rovaniemi (Finlandia).- Los líderes de la Unión Europea (UE) celebran una cumbre sobre el Ártico en la localidad finlandesa de Rovaniemi para analizar la seguridad de la región.

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Cardiff (R.Unido).- Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte celebran en Cardiff una cumbre para abordar el futuro del Reino Unido y firmar conjuntamente un memorando de entendimiento en el que se comprometerán a trabajar por la independencia de las regiones británicas.

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Jerusalén.- La ONG israelí Btselem presenta en rueda de prensa su nuevo informe, 'The Elimination Project', un análisis de la situación en Cisjordania y de la lógica política que, según la organización, conecta las violaciones de derechos humanos documentadas durante décadas con la actual escalada.

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Jerusalén.- Protesta de la extrema derecha israelí frente al Consulado Británico en Jerusalén.

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Islas Malvinas.- El reclamo de soberanía de Javier Milei sobre las Malvinas, las acciones contra las petroleras en esas islas y las declaraciones de Donald Trump sobre la disputa han elevado la tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido, pero entre los isleños la sensación es muy distinta: hastío ante una historia que se repite.

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Bangsamoro (Filipinas).- La región autónoma de Bangsamoro, ubicada en el oeste de la sureña isla filipina de Mindanao y creada en 2019 para culminar el proceso de paz entre el Ejército y la guerrilla musulmana Frente Moro de Liberación Islámica, celebra su primera elección local, después de haber sido pospuestas al menos en cuatro ocasiones entre 2022 y el pasado marzo.

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Quezón (Filipinas).- Ciudadanos filipinos protestaron este lunes por el aumento de los precios del combustible por el conflicto en Oriente Medio, por lo que piden a las autoridades mejorar los programas de subsidio de combustible y eliminar los impuestos especiales y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicados a los productos derivados del petróleo.

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Caracas.- La coalición Alianza por Venezuela, integrada por nueve organizaciones, presenta una hoja de ruta para la "recuperación de la soberanía, el restablecimiento del orden constitucional y la atención prioritaria a la emergencia nacional".

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Mar de Java (Indonesia).- Los equipos de emergencia de Indonesia han localizado con la cubierta hundida y el casco flotando al barco de pasajeros cuyo naufragio la madrugada del domingo deja seis muertos, 129 desaparecidos y 108 rescatados, según el balance provisional publicado este lunes.

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Caracas.- Venezuela inicia un nuevo año escolar con la reubicación de cientos de alumnos que estudiaban en escuelas que fueron afectadas por los sismos de junio.

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Bukavu (Congo).- Servicios funerales para las víctimas del fuego en una escuela en Bukavu.

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Ciudad del Vaticano.- El papa inaugura 'AQVA', una exposición en la Biblioteca Apostólica Vaticana que explora la doble dimensión del agua como fuente de vida y fuerza destructiva, a través de manuscritos, libros y piezas de las colecciones vaticanas, junto a intervenciones de artistas y creadores contemporáneos.

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Miami (EE.UU.).- La cantante española Rosalía culmina este lunes su gira ‘LUX’ en Miami, donde suspendió los conciertos en junio tras una emergencia familiar, por lo que miles de fans llegan a esta ciudad de Estados Unidos para despedir el mayor tour de la artista hasta ahora.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU.

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Toronto (Canadá).- Penélope Cruz y Javier Bardem encabezan este lunes las Galas del TIFF con 'Bunker', el thriller psicológico de Florian Zeller sobre un arquitecto cuya decisión de construir un refugio para un multimillonario tecnológico sacude su matrimonio, en una jornada que también reúne a Helen Mirren e Isabelle Huppert.

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Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público 'Amarga Navidad' ('Bitter Christmas'), película española de Pedro Almodóvar protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo

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Miami (EE.UU.).- La Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, anuncia en una conferencia su programa completo y los últimos artistas invitados, como Maluma, Fuerza Regida y Pitbull, quienes se reunirán en Miami para conmemorar el éxito global del sector.

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Nueva York (EE.UU.).- La marca de moda Carolina Herrera presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

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Ciudad de México.- En tiempos de comida rápida, prisa y bolsillos apretados, México vuelve a rendirse ante un platillo que exige paciencia, dinero y el respeto a los tiempos de la tierra: el chile en nogada cuya laboriosidad y costo elevado no han conseguido apartarlo de las mesas mexicanas.

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Katmandú.- Cientos de mujeres en Nepal celebran este lunes el festival Teej, dedicado a Shiva, dios de la creación y la destrucción, a quien oran por una larga y próspera vida para sus maridos actuales o futuros.

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cdp/aca/EFE

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