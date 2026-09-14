Las universidades públicas de Andalucía, en "shock" ante el "terrible" asesinato de una Erasmus de la UGR en México

10/07/2026 Np La Ugr Reduce Un 73% Su Huella De Carbono Desde 2019 E Incorpora Por Primera Vez Toda La Movilidad Universitaria Al Cálculo De Emisiones SOCIEDAD UNIVERSIDAD DE GRANADA

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El presidente de la asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha asegurado este lunes estar en "shock" tras conocerse el "terrible" asesinato de una estudiante de Erasmus de la Universidad de Granada (UGR), de 21 años, en la localidad de mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos.

En declaraciones a Europa Press, Oliva ha lamentado que se haya "segado" la vida de una joven, y con ello la de toda una familia. Desde las universidades públicas andaluzas se lanzará un comunicado de repulsa y en apoyo a la UGR y se estudiarán las medidas que sean oportunas de cara a los estudiantes Erasmus que están en México cursando sus estudios. De hecho, México suele ser uno de los destinos más demandados por los universitarios que se decantan por Latinoamérica, reconoce Francisco Oliva.

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La Universidad de Granada (UGR) ha expresado su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, que realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), perpetrado en el municipio de Cuautla (México). En un comunicado, el equipo de gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven "para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos" y ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11,00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor" y reitera la "necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres" como "institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico".

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El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha subrayado que "es un día de profunda tristeza y también de mucha rabia institucional al haber conocido la tristísima noticia del asesinato por muerte violenta de nuestra estudiante Claudia Tacoronte en el estado de Morelos, en México". En declaraciones remitidas por la UGR, Mercado ha detallado que la Universidad activó el protocolo internacional en cuanto tuvo noticia del crimen y se puso en contacto tanto con el consulado y la embajada en México para "conocer las circunstancias más en detalle de los acontecimientos".

Igualmente, contactó con la familia de la joven estudiante para "ponernos a su disposición en todo lo que pudiéramos como universidad en este momento para acompañarles en ese tristísimo y agudo dolor que esta muerte nos provoca".