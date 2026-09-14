La firma china de IA Z.ai recaudará 5.000 millones de dólares en venta de acciones y bonos

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Shanghái (China), 14 sep (EFE).- La compañía china de inteligencia artificial (IA) Z.ai, también conocida como Zhipu AI, busca recaudar algo más de 5.000 millones de dólares con la venta de nuevas acciones y bonos convertibles para financiar el desarrollo de modelos y la construcción de infraestructura ante la competencia en el sector.

En un comunicado remitido anoche a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía indicó que venderá cerca de 22 millones de acciones por el equivalente a unos 2.000 millones de dólares, a un descuento de casi un 10 % frente al último cierre, y cerca de 3.016 millones de dólares en bonos convertibles.

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El 60 % de los fondos se destinará a investigación y desarrollo (I+D) de su nueva generación de modelos de IA y su sistema de 'autoadiestramiento' integral, así como a la instalación y actualización de infraestructura tecnológica como recursos de computación.

Por otro lado, la tecnológica destinará un 15 % a "iniciativas de expansión, inversiones estratégicas y posibles adquisiciones", con el objetivo de acelerar la comercialización de sus modelos y ampliar sus perspectivas de crecimiento.

Según la prensa local, Z.ai lleva a cabo la iniciativa justo al término del período de bloqueo ('lock-in') de 60 días tras su última venta de títulos, que le reportó unos 4.000 millones de dólares en julio, también al vencer el límite de seis meses para las participaciones de su salida a bolsa.

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La compañía fue una de las tecnológicas que se sumó al aluvión de salidas a bolsa desde finales del año pasado, con una oferta pública en enero que le reportó unos 559 millones de dólares y que la convirtió en la primera desarrolladora pura de modelos de lenguaje extenso de China en cotizar en la Bolsa de Hong Kong.

La elección de la antigua colonia británica se debió a sus ambiciones de internacionalización: su cofundador y consejero delegado, Zhang Peng, apuntó al sudeste asiático y también a Oriente Medio, Europa y el 'sur global' como áreas posteriores, presentando sus bajos costes frente a otros modelos similares como gran atractivo a la hora de sumar usuarios.

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Desde entonces, sus acciones se han disparado un 465 % frente al precio inicial, aunque alcanzaron un pico de unos 307 dólares en junio desde el que han caído casi un 70 %.

La compañía también prepara una nueva salida a bolsa en el mercado STAR de Shanghái -conocido como el 'Nasdaq chino' por su enfoque en valores tecnológicos- por hasta unos 2.200 millones de dólares, aunque todavía no ha habido anuncio oficial alguno al respecto. EFE

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