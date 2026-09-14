Bomberos de Quito controlan los dos incendios forestales propagados en capital de Ecuador

Guardar

Quito, 13 sep (EFE).- Los dos incendios forestales registrados a lo largo de este domingo en Quito, capital de Ecuador, fueron controlados por el cuerpo de Bomberos de Quito, aunque uno de ellos permanece bajo vigilancia y no se ha dado por extinguido, según confirmó la institución.

Cerca de setenta bomberos y dieciocho vehículos se desplegaron para combatir las llamas en Catzuquí de Moncayo, en el norte de Quito, y La Vicentina, en el centro-norte, donde los equipos trabajaron durante horas para evitar que el fuego alcanzara las viviendas.

PUBLICIDAD

El de Catzuquí fue completamente apagado, mientras que el de La Vicentina quedó controlado y continúa en monitoreo.

El jefe de bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, compartió en X que el fuego del sector Catzuquí de Moncayo se encontraba en una quebrada de difícil acceso, una circunstancia que, sumada a los fuertes vientos, dificultó las labores de extinción.

PUBLICIDAD

"Desde Bomberos de Quito rechazamos estos actos causados por personas irresponsables, que ponen en riesgo la vida y el ambiente", señaló Cárdenas.

Ante estas condiciones, los bomberos desplegaron drones para "identificar el comportamiento del incendio", según detalló la institución en su cuenta de X.

Catzuquí de Moncayo es una zona rural caracterizada por la presencia de terrenos agrícolas.

En torno a las 14:00 hora local (19:00 GMT) una nueva columna de humo alertó de otro incendio en el sector de La Vicentina, lo que llevó a cerrar varias vías de circulación por motivos de seguridad y para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

PUBLICIDAD

Además, y en un comunicado, los bomberos recomendaron a los vecinos mantenerse dentro de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas, evitar el contacto con el aire y, de ser necesario, usar mascarilla.

En este sector, los equipos descargaron agua desde helicópteros para evitar la propagación de las llamas. La mayor parte del incendio quedó controlado a las 20:00 hora local (01:00 GMT), pero no se ha dado por extinguido todavía.

Según los últimos datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) actualizados a las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo 13 de septiembre, en Ecuador hay doce incendios forestales activos y solo dos de ellos están controlados.

PUBLICIDAD

Seis de ellos se encuentran en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito. EFE