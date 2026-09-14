6-5. Toros vence a Olmecas y qeda a un triunfo del título en México

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Villahermosa (México), 13 sep (EFE).- Los Toros de Tijuana vencieron este domingo por 6-5 a los Olmecas de Tabasco para ponerse arriba 3-2 en la serie final, a un triunfo para ser campeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Los abridores Daniel Martínez, de Tijuana, y Austin Warner, por Tabasco, tuvieron problemas desde temprano. Warner fue retirado en la parte alta de la cuarta y Martínez fue relevado en el cierre de la misma entrada.

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Los Toros se pusieron en ventaja muy temprano gracias a un sencillo conectado por Hernán Pérez que empujó a la registradora a Gilberto Celestino.

Una entrada después Wilmer Flores amplió la ventaja a 2-0 vía un palo de vuelta entera.

El consistente ataque se mantuvo ante una adormilada defensiva local, lo hizo con una rápida carrera desde tercera de Junior Lake, quien se robó el home ante un impávido Austin Warner, incapaz de reaccionar ante la desesperación del receptor José Godoy.

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En la apertura del tercer capítulo los Toros se alejaron 4-0 gracias a un extrabase productor de Pérez.

Tabasco reaccionó en la parte baja de la tercera con un palo de vuelta entera de Jasson Atondo que se llevó por delante a Randy Romero para acercarse 4-2.

En el cierre de la cuarta, un error de Daniel Martínez, quien fildeó un machucón de Calvin Estrada, tiró mal a tercera base, en su intento por una doble matanza, lo que abrió la puerta a carreras de Seth Beer y Óscar González para empatar el juego 4-4.

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Luego de la sacudida, Martínez fue removido para dar paso al relevista Enny Romero.

Los Olmecas dieron la vuelta 4-5 en el cierre de la quinta vía un rodado de out de Marco Hernández, que Carlos Arellano aprovechó para anotar.

Los Toros emparejaron 5-5 en el octavo episodio con un cuadrangular solitario de Pérez y dieron la vuelta 6-5 en la novena entrada con un palo de vuelta entera del dominicano Junior Lake.

El sexto juego de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol, en la que será campeón el primero que sume cuatro triunfos, se realizará este martes, en el Toros Mobil Park, de Tijuana, Baja California, al norte de México.

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Anotaciones por entrada:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Toros 1 2 1 0 0 0 0 1 1 6 9 2

Olmecas 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 7 0

EFE

as/hbr