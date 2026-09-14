Lunes, 14 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

PUBLICIDAD

Salalah (Omán).- Irán se reúne en Omán con los países del golfo Pérsico para tratar el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz tras la intensificación de los ataques a petroleros en la estratégica vía.

(Texto)

MALVINAS ARGENTINA

Islas Malvinas.- El reclamo de soberanía de Javier Milei sobre las Malvinas, las acciones contra las petroleras en esas islas y las declaraciones de Donald Trump sobre la disputa han elevado la tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido, pero entre los isleños la sensación es muy distinta: hastío ante una historia que se repite.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE ÁRTICORovaniemi .- Los líderes de la Unión Europea (UE) celebran una cumbre sobre el Ártico en la localidad finlandesa de Rovaniemi para analizar la seguridad de la región.

(Texto)

R.UNIDO PARTIDOS

Cardiff (R.Unido) Los lideres nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte celebran en Cardiff una cumbre para abordar el futuro del Reino Unido y firmar conjuntamente un memorando de entendimiento en el que se comprometerán a trabajar por la independencia de las regiones británicas.

PUBLICIDAD

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- La ONG israelí Btselem presenta en rueda de prensa su nuevo informe, 'The Elimination Project', un análisis de la situación en Cisjordania y de la lógica política que, según la organización, conecta las violaciones de derechos humanos documentadas durante décadas con la actual escalada.

PUBLICIDAD

(Texto)

RUSIA ELECCIONES

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, quiere mostrar al mundo "el apoyo total" de los rusos a la guerra en Ucrania con la aplastante victoria del partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), en las elecciones legislativas del próximo domingo, comentó a EFE Yelena Kotiónochkina, dirigente opositora exiliada en Lituania.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

ROSALÍA

Miami - La cantante española Rosalía culmina este lunes su gira ‘LUX’ en Miami, donde suspendió los conciertos en junio tras una emergencia familiar, por lo que miles de fans llegan a esta ciudad de Estados Unidos para despedir el mayor tour de la artista hasta ahora.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

ESTATUA LIBERTAD

París.- Una nueva exposición del Museo de Orsay de París recorre la trayectoria del escultor francés Auguste Bartholdi hasta la realización de su obra maestra 'La Libertad iluminando al mundo', más conocida como la 'Estatua de la Libertad' de Nueva York.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - Ante la percepción de que la democracia representativa ofrece pocas respuestas a sus demandas, el joven brasileño encara las elecciones de octubre entre la apatía frente a los partidos tradicionales y la atracción hacia candidatos alternativos construidos en un entorno digital. Por Ailén Desirée Montes.

PUBLICIDAD

COLOMBIA TERREMOTO

Bogotá.- Ansiedad, insomnio, miedo a que vuelva a ocurrir y dificultad para recuperar la normalidad son algunas de las heridas invisibles que dejó el grave terremoto de Colombia, donde miles de personas han vencido al tabú para buscar apoyo psicológico, muchas de ellas por primera vez.

(Texto) (Foto)

CANADÁ ECONOMÍA

Toronto.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inaugura en Toronto la primera Cumbre de Inversión de Canadá, que durante dos días reunirá a grandes inversores internacionales y empresarios, y con la que su Gobierno pretende acelerar la llegada de capital extranjero y avanzar hacia su objetivo de movilizar un billón de dólares canadienses en inversiones en cinco años.

(Texto)

PREMIOS EMMY

Los Ángeles.- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL TORONTO

Toronto.- Penélope Cruz y Javier Bardem encabezan este lunes las Galas del TIFF con 'Bunker', el thriller psicológico de Florian Zeller sobre un arquitecto cuya decisión de construir un refugio para un multimillonario tecnológico sacude su matrimonio, en una jornada que también reúne a Helen Mirren e Isabelle Huppert.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de agosto de 2026. (Texto)

Los Ángeles.- PREMIOS EMMY.- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- ROSALÍA.- Rosalía culmina su gira ‘LUX’ en Miami este lunes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- IBEROAMERICA MUSEOS.- Duodécima edición del Encuentro Iberoamericano de Museos, una cita que reúne a profesionales del sector para analizar los principales desafíos de las instituciones museísticas y fortalecer la cooperación regional (Texto) (Foto) Caracas.- VENEZUELA EDUCACIÓN.- Venezuela inicia un nuevo año escolar con la reubicación de cientos de alumnos que estudiaban en escuelas que fueron afectadas por los sismos de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- Penélope Cruz y Javier Bardem encabezan este lunes las Galas del TIFF con 'Bunker', el thriller psicológico de Florian Zeller sobre un arquitecto cuya decisión de construir un refugio para un multimillonario tecnológico sacude su matrimonio, en una jornada que también reúne a Helen Mirren e Isabelle Huppert. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Posible celebración de la audiencia preliminar con el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Roosevelt Hernández, para que responda en los tribunales por ataques públicos a periodistas. (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Ante la percepción de que la democracia representativa ofrece pocas respuestas a sus demandas, el joven brasileño encara las elecciones de octubre entre la apatía frente a los partidos tradicionales y la atracción hacia candidatos alternativos construidos en un entorno digital. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA BANCO CENTRAL.- Desde hace dos años el Banco Central de Argentina ha mantenido en secreto adónde ha enviado buena parte de sus reservas de oro, pero una revelación de último minuto reavivó en estos días la polémica alrededor del misterioso asunto. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO JUSTICIA.- Presentación del documental ‘Cuando perdimos el juicio: Crónica de la reforma judicial en México’ que reconstruye el proceso que llevó a la reforma de 2024 y visibiliza sus efectos en el Poder Judicial. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- Familiares del ambientalista hondureño Juan López, la Iglesia católica, defensores del ambientes y organismos de derechos humanos siguen clamando justicia a dos años de su asesinato en la ciudad de Tocoa, en el conflictivo departamento de Colón, en el Caribe de Honduras. (Texto) (Foto)

Washington.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La presión para regular la inteligencia artificial (IA) crece en Washington tras las advertencias de los líderes del sector, como Dario Amodei de Anthropic, sobre los crecientes riesgos de la tecnología, pero el presidente estadounidense Donald Trump y el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se muestran reacios mientras los demócratas exigen una "acción urgente". (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La coalición Alianza por Venezuela, integrada por nueve organizaciones, presenta una hoja de ruta para la "recuperación de la soberanía, el restablecimiento del orden constitucional y la atención prioritaria a la emergencia nacional". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO GASTRONOMÍA.- En tiempos de comida rápida, prisa y bolsillos apretados, México vuelve a rendirse ante un platillo que exige paciencia, dinero y el respeto a los tiempos de la tierra: el chile en nogada cuya laboriosidad y costo elevado no han conseguido apartarlo de las mesas mexicanas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU MODA.- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO JUSTICIA.- Presentación del documental ‘Cuando perdimos el juicio: Crónica de la reforma judicial en México’ que reconstruye el proceso que llevó a la reforma de 2024 y visibiliza sus efectos en el Poder Judicial. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- Diez décadas han pasado de ‘Panoramas’, la primera película documental de Zoé, una de las bandas de rock alternativo más importantes de México, que se reúne para presentar su nuevo proyecto cinematográfico ‘Memorex + Rexsexex y Más’, cuya fecha de estreno será el 17 de septiembre. (Texto) (Foto)

Asunción.- OCDE PISA PARAGUAY.- El ministro de Educación de Paraguay, Luis Ramírez, presenta los resultados del país en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025. (Texto)

01:20GMT.- Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público 'Amarga Navidad' ('Bitter Christmas'), película española de Pedro Almodóvar protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo. (Texto)

14:00GMT.- Miami.- BILLBOARD LATINOS.- La Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, anuncia su programa completo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TERREMOTO.- El terremoto de magnitud 7,4 que afectó el 10 de agosto a Colombia ha llevado a miles de damnificados a buscar apoyo psicológico por problemas de ansiedad, insomnio y miedos. La necesidad de apoyo especializado choca en el país suramericano con el tabú de la salud mental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ALCOHOL.- Organizaciones civiles alertan que la actual política fiscal en México abarata bebidas alcohólicas de mayor graduación y desvincula el impuesto del daño real que genera. (Texto) (Foto)

18:00GMT.- Nueva York.- SALMA HAYEK.- La actriz mexicana Salma Hayek conversa en formato virtual sobre su nueva película, ‘Without Blood’, que protagoniza junto con Angelina Jolie y Demián Blichir y que se estrena Estados Unidos el próximo 18 de sepitembre. (Texto)

20:30GMT.- Nueva York.- EEUU MODA.- La marca de moda Carolina Herrera presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Rovaniemi.- UE ÁRTICO.- Los líderes de la Unión Europea (UE) celebran una cumbre sobre el Ártico en la localidad finlandesa de Rovaniemi para analizar la seguridad de la región. (Texto)

Cardiff.- R.UNIDO PARTIDOS.- Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte celebran en Cardiff una cumbre para abordar el futuro del Reino Unido y firmar conjuntamente un memorando de entendimiento en el que se comprometerán a trabajar por la independencia de las regiones británicas.

Budapest.- HUNGRÍA ALEMANIA.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, visita Hungría el 14 de septiembre y se entrevista en Budapest con su homóloga, Anita Orbán. (Texto)

Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- El presidente ruso, Vladímir Putin, quiere mostrar al mundo "el apoyo total" de los rusos a la guerra en Ucrania con la aplastante victoria del partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), en las elecciones legislativas del domingo, comentó a EFE Yelena Kotiónochkina, dirigente opositora exiliada en Lituania. (Texto) (Foto)

08:00GMT.- Roma.- EMMA BONINO.- El Consejo de Ministros de Italia se reúne para deliberar sobre la concesión de honras fúnebres públicas y funerales de Estado para la senadora Emma Bonino, fallecida el pasado viernes en Roma a los 78 años. (Texto)

08:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, inauguran la IX edición de la Mostra Espanha y la exposición «Obras invitadas: un diálogo entre Joaquín Sorolla y Maruja Mallo». Museo Nacional de Arte Contemporáneo-Museo de Chiado (MNAC). El acto continuará a las 11:30 horas en el Centro de Arte y Arquitectura Contemporánea del Centro Cultural de Belém (MAC/CCB). Museo Nacional de Arte Contemporáneo-Museo de Chiado (MNAC) (Texto)

09:00GMT.- Fráncfort.- FERIA LIBRO.- El director de la Feria del Libro de Fráncfort, Jürgen Boos, presenta el programa de la 78º edición, que se celebrará del 7 al 11 de octubre bajo el tema "Esto cambia todo" y en la que el país invitado es la República Checa.

09:00GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARTE.- El papa inaugura 'AQVA', una exposición en la Biblioteca Apostólica Vaticana que explora la doble dimensión del agua como fuente de vida y fuerza destructiva, a través de manuscritos, libros y piezas de las colecciones vaticanas, junto a intervenciones de artistas y creadores contemporáneos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:15GMT.- Berlín.- UE BCE.- La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), da un discurso en un simposio del Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWE) sobre la competitividad europea.

21:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, y el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger, colocan, junto con altos representantes de la industria, las Fuerzas Armadas y la política, la quilla del tercer buque de reconocimiento de la clase 424 fabricado por la división Naval Systems de la empresa armamentística alemana en las instalaciones de Wolgast y Hamburgo.

08:00GMT.- París.- OCDE PIB.- La OCDE publica las cifras trimestrales del crecimiento del PIB en los países del G20.

11:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, pronuncia un discurso en una conferencia con políticos comunales.

11:00GMT.- Basilea.- BPI INFORME.- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su informe trimestral de septiembre.

11:00GMT.- París.- FRANCIA IRAK.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de Irak, Ali al Zaidi.

11:45GMT.- Bruselas.- OTAN ESLOVENIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe al primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, y ofrecen juntos una rueda de prensa.

12:30GMT.- París.- ESTATUA LIBERTAD.- Una nueva exposición del Museo de Orsay de París recorre la trayectoria del escultor francés Auguste Bartholdi hasta la realización de su obra maestra 'La Libertad iluminando al mundo', más conocida como la 'Estatua de la Libertad' de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- El grupo Oasis hace hoy un anuncio que todos los medios han interpretado como las fechas de su próxima gira mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

Riad.- UNESCO IA.- Riad acoge desde hoy la primera jornada y apertura del IV Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la Unesco, un encuentro internacional que reúne a expertos y líderes mundiales para abordar los retos éticos de esta tecnología. (Texto)

Riad.- ARABIA SAUDÍ ESPAÑA.- Arranca en Riad la tercera edición del Riyadh Global Medical Biotechnology Summit (RGMBS 2026), una cumbre internacional de biotecnología e innovación sanitaria que cuenta con la participación de doce empresas y entidades españolas integradas en el Pabellón de España, coordinado por el Saudi Business Council (SBC) para impulsar acuerdos de inversión y transferencia tecnológica. (Texto)

Salalah.- IRÁN GUERRA.- Irán se reúne en Omán con los países del golfo Pérsico para tratar el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz tras la intensificación de los ataques a petroleros en la estratégica vía. (Texto)

07:00GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La ONG israelí Btselem presenta en rueda de prensa su nuevo informe, 'The Elimination Project', un análisis de la situación en Cisjordania y de la lógica política que, según la organización, conecta las violaciones de derechos humanos documentadas durante décadas con la actual escalada. (Texto)

Asia

Cotabato.- FILIPINAS MUSULMANES.- La región autónoma de Bangsamoro, ubicada en el oeste de la sureña isla filipina de Mindanao y creada en 2019 para culminar el proceso de paz entre el Ejército y la guerrilla musulmana Frente Moro de Liberación Islámica, celebra su primera elección local, después de haber sido pospuestas al menos en cuatro ocasiones entre 2022 y el pasado marzo.

Vientián.- MINAS CONFERENCIA.- Delegaciones de más de 100 países asisten a la tercera conferencia de examen de la Convención de 2008 sobre Municiones en Racimo, que tiene lugar en Vientián hasta el 18 de septiembre, y que coincide con el aumento de muertes o heridos provocados por estas municiones en conflictos bélicos en Ucrania o Birmania, entre otros países.

Bangkok.- TAILANDIA VIETNAM.- El rey de Tailandia, Vajiralongkorn, hace una visita de Estado a Vietnam para reunirse con el líder vietnamita, To Lam, en el marco de los 50 años de relaciones bilaterales.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados. Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245