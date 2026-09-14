Agencias

Burnham cancela su agenda de hoy y mañana por el fallecimiento de su padre

Imagen IXAD24OXB5H47EGBIF2ZHKGT44
Guardar

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha cancelado este lunes todos los actos previstos en su agenda tras la muerte de su padre, Roy, quien sufría de alzhéimer en un estado avanzado, ha informado la oficina del primer ministro.

Según recoge la cadena Sky News, Roy Burnham ha muerto aquejado de dicha enfermedad cerebral, por la que se encontraba en una residencia.

PUBLICIDAD

El primer ministro británico ha cancelado la actividad prevista para hoy y mañana, por lo que como primera medida se ha pospuesto un encuentro que iba a mantener con líderes empresariales.

El líder laborista se refirió a la situación de su padre en una entrevista antes de llegar a Downing Street, en la que admitió que no era consciente de que asumiría como primer ministro debido a su enfermedad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ya están a la venta las entradas para el Salón Náutico Internacional de Miami® Discover Boating® 2027

Infobae

Trump carga contra Amodei (Anthropic) y tilda las peticiones para frenar la IA de "conspiración"

Trump carga contra Amodei (Anthropic) y tilda las peticiones para frenar la IA de "conspiración"

Cinco civiles muertos en bombardeos de la aviación gubernamental en Birmania

Cinco civiles muertos en bombardeos de la aviación gubernamental en Birmania

El ministro de Interior del Líbano se reúne con Sharif y el jefe del Ejército en Pakistán

Infobae

Detenido en Alemania uno de los hijos de Al-Thani acusado en el caso de irregularidades en el Málaga

Detenido en Alemania uno de los hijos de Al-Thani acusado en el caso de irregularidades en el Málaga