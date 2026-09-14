Bolsonaro pone en la mira a 20 empresas estatales incluyendo la TV pública brasileña

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São Paulo, 14 sep (EFE).- El ultraderechista Flávio Bolsonaro evaluará el futuro de 20 empresas estatales si gana las elecciones de Brasil del próximo octubre, afirmaron este lunes responsables de su equipo de campaña.

La principal asesora económica de Bolsonaro, Daniella Marques, dijo que el plan de Gobierno prevé revisar el papel de 20 estatales "muchas de las cuales no tienen sentido de existir", entre las que citó la televisión pública.

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Parte de esas empresas serán "reestructuradas y saneadas", para promover la profesionalización de su gestión, y el resto serán "liquidadas", según dijo Marques durante una intervención en un seminario empresarial.

Marques, quien fue presidenta de Caixa Econômica Federal, afirmó que ese banco público sí será mantenido y reforzado para que ofrezca no solo soluciones de crédito, sino que sirva de herramienta de capacitación para los emprendedores.

La privatización de las empresas estatales se enmarca en los planes de disminución del gasto público que impulsa el candidato del Partido Liberal (PL).

"Brasil es un alcohólico del gasto público", dijo Marques, resaltando que la deuda pública ha llegado al 82 % del PIB.

Una de las primeras medidas que impulsará Bolsonaro, si gana las elecciones, será proponer una enmienda a la Constitución para establecer un límite de gasto público.

Marques advirtió que si no se realiza un "ajuste rápido", en consenso con las fuerzas políticas, "el impacto en la economía de las familias será drástico".

Los cortes de gastos implicarán la "reducción de la máquina pública", pero en cambio, Marques recalcó que "no se tocarán" los programas sociales, como ha prometido Bolsonaro.

Además, el candidato prevé la revocación de cerca de mil medidas burocráticas, normas accesorias y normativas de nivel infralegal, siguiendo la "inspiración de Javier Milei" en Argentina.

Marques también prometió eliminar "todos los impuestos" creados por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desde 2023, así como la eliminación de los "privilegios tributarios" que tienen algunos sectores de la economía. EFE