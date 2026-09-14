Agenda informativa multisoporte América para el lunes 14 de septiembre de 2026

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ARGENTINA

- El reclamo de soberanía de Javier Milei sobre las Malvinas, las acciones contra las petroleras en esas islas y las declaraciones de Donald Trump sobre la disputa han elevado la tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido, pero entre los isleños la sensación es muy distinta: hastío ante una historia que se repite. (foto)(video)

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- Desde hace dos años el Banco Central de Argentina ha mantenido en secreto el destino de buena parte de sus reservas de oro, pero una revelación de último minuto reavivó en estos días la polémica alrededor del misterioso asunto.

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

- Venezuela participará en la reunión ministerial del G20 sobre Energía que se celebra hasta el miércoles en Houston (Texas), por invitación del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a EFE la Casa Blanca.

- La cantante española Rosalía culmina su gira ‘LUX’ en Miami, donde suspendió los conciertos en junio tras una emergencia familiar, por lo que miles de fans llegan a esta ciudad para despedir el mayor tour de la artista hasta ahora. (foto) (video)

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- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU.. (foto) (video)

- La Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, anuncia en una conferencia su programa completo y los últimos artistas invitados. (foto) (video)

- La marca de moda Carolina Herrera presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York. (foto) (video)

- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York. (foto)

BRASIL

- Ante la percepción de que la democracia representativa ofrece pocas respuestas a sus demandas, el joven brasileño encara las elecciones de octubre entre la apatía frente a los partidos tradicionales y la atracción hacia candidatos alternativos construidos en un entorno digital. (foto)

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COLOMBIA

- Ansiedad, insomnio, miedo a que vuelva a ocurrir y dificultad para recuperar la normalidad son algunas de las heridas invisibles que dejó el potente terremoto de Colombia, donde miles de personas han vencido al tabú para buscar apoyo psicológico, muchas de ellas por primera vez. (foto) (video)

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CANADÁ

- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inaugura en Toronto la primera Cumbre de Inversión de Canadá, que durante dos días reunirá a grandes inversores internacionales y empresarios.

- Penélope Cruz y Javier Bardem encabezan las Galas del TIFF con ´Bunker´, el thriller psicológico de Florian Zeller sobre un arquitecto cuya decisión de construir un refugio para un multimillonario tecnológico sacude su matrimonio, en una jornada que también reúne a Helen Mirren e Isabelle Huppert.

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VENEZUELA

- La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo promovido por Estados Unidos con el chavismo, ya se encuentra en Venezuela para el segundo ciclo de negociaciones.

- Venezuela inicia un nuevo año escolar con la reubicación de cientos de alumnos que estudiaban en escuelas que fueron afectadas por los sismos de junio. (foto) (video)

- La coalición Alianza por Venezuela, integrada por nueve organizaciones, presenta una hoja de ruta para la "recuperación de la soberanía, el restablecimiento del orden constitucional y la atención prioritaria a la emergencia nacional". (foto) (video)

MÉXICO

- Presentación del documental ‘Cuando perdimos el juicio: Crónica de la reforma judicial en México’ que reconstruye el proceso que llevó a la reforma de 2024 y visibiliza sus efectos en el Poder Judicial.

- Conferencia de prensa de la presidente de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Organizaciones civiles alertan que la actual política fiscal en México abarata bebidas alcohólicas de mayor graduación y desvincula el impuesto del daño real que genera. (foto)

- Diez décadas han pasado de ‘Panoramas’, la primera película documental de Zoé, una de las bandas de rock alternativo más importantes de México, que se reúne para presentar su nuevo proyecto cinematográfico ‘Memorex + Rexsexex y Más’. (foto)

- En tiempos de comida rápida, prisa y bolsillos apretados, México vuelve a rendirse ante un platillo que exige paciencia, dinero y el respeto a los tiempos de la tierra: el chile en nogada cuya laboriosidad y costo elevado no han conseguido apartarlo de las mesas mexicanas. (foto) (video)

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HONDURAS

- Posible celebración de la audiencia preliminar con el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, para que responda en los tribunales por ataques públicos a periodistas. (foto)

- Familiares del ambientalista hondureño Juan López, la Iglesia católica, defensores del ambientes y organismos de derechos humanos siguen clamando justicia a dos años de su asesinato en la ciudad de Tocoa, en el conflictivo departamento de Colón, en el Caribe de Honduras. (foto)

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REPÚBLICA DOMINICANA

- Duodécima edición del Encuentro Iberoamericano de Museos, una cita que reúne a profesionales del sector para analizar los principales desafíos de las instituciones museísticas y fortalecer la cooperación regional. (foto)

ECUADOR

- La Revolución Ciudadana, el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), se pronuncia tras la inhabilitación definitiva de la candidatura de la excandidata presidencial Luisa González para las próximas elecciones locales de noviembre. (video)

- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación de agosto.

URUGUAY

- El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, y la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, encabezan un encuentro en que se analizará cómo convertir las fortalezas del país en mayor productividad, inversión, innovación y empleos de calidad. (foto) (video)

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PARAGUAY

- El ministro de Educación de Paraguay, Luis Ramírez, presenta los resultados del país en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025. (foto)

DEPORTES

Argentina.- Continúan los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Platense y el brasileño Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Paraguay.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realiza el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina, que se disputará del 15 al 31 de octubre próximos en Ecuador. (foto)

Colombia.- La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ofrece una rueda de prensa en su sede administrativa de Bogotá. (foto) (video)

Ecuador.- Comentario del partido de la trigésima fecha de la primera etapa de la Liga Pro entre Universidad Católica y el Orense.

Uruguay.- Líder del Torneo Apertura uruguayo, Liverpool recibe a Montevideo City, su más inmediato perseguidor, en el duelo que cerrará la sexta jornada del Torneo Clausura uruguayo. EFE

mesaamerica@efe.com

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