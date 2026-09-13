Eduardo Sacheri: "Nadie piensa repetir una aventura militar para recuperar las Malvinas"

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Ana Baéz

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- Frente a la "pirotecnia coyuntural" que aviva la posibilidad de un nuevo conflicto bilateral entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, el escritor argentino Eduardo Sacheri considera que, tras lo aprendido en la guerra de 74 días en 1982, su país "ni se plantea una disputa por territorio".

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"No hay un discurso belicista en relación con la recuperación (de las Malvinas). A nadie se le ocurre repetir una aventura militar para recuperar las islas. En todo caso, se imagina la recuperación siempre en términos diplomáticos y pacíficos", asegura a EFE Sacheri, quien explora desde la ficción la guerra de las Malvinas a través de sus novelas 'Demasiado lejos' y 'Qué quedará de nosotros'.

El autor explica que de aquel combate, en el que Argentina apoyó "frívolamente" a la dictadura y encabezó el intento fallido de recuperar el archipiélago -administrado por Reino Unido desde 1833-, nació un acuerdo social en el país que "acabaría con los golpes militares" y establecería que "no nos vamos a enfrentar con los británicos".

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El acuerdo citado por Sacheri (Buenos Aires, 1967) cobra especial relevancia en una actualidad marcada por la retórica del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien puso en duda la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas y alentó al presidente argentino, Javier Milei, a denunciar a diversas petroleras británicas por sus operaciones en las Malvinas.

Pese a que el historiador es escéptico ante las coyunturas del presente, pues no le permiten "separar la paja del trigo", admite que la sociedad argentina "no tiene nada que ver con la de 1982" porque, argumenta, "tenemos 40 años más de experiencias y ya pasamos por una bélica".

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En ese sentido, ‘Qué quedará de nosotros’, la novela que Sacheri presenta esta semana en México, es un vehículo que resquebraja el silencio en torno a esta "guerra incómoda" para Argentina y, a su vez, retrata el lado más humano de los soldados argentinos que aquel 2 de abril de 1982 desembarcaron en el archipiélago del Atlántico Sur, con la ilusión de llamarlo suyo.

Esos excombatientes, a los que el autor humaniza en su libro bajo los nombres de Carlitos, Antonio y el Conejo, son ahora veteranos y, según Sacheri, a partir de las numerosas entrevistas que ha visto, pueden dividirse en dos grandes grupos.

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"Hay dos grandes universos: los que se identifican sobre todo como víctimas de la dictadura, es decir, los que sienten que sus jefes militares los manipularon, maltrataron y utilizaron, y los que se reivindican como soldados y tienen un recuerdo positivo de ese vínculo", relata.

Según el escritor, los veteranos comparten algo entre ellos: el silencio de no hablar sobre ese episodio de su vida, en el que murieron cerca de 700 argentinos, porque "nos deja mal parados", no "solo por la derrota, sino por haber acompañado ferviente, patriótica y frívolamente a la dictadura".

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Sacheri considera que su díptico novelístico es una oportunidad para alejar al lector de cualquier "verdad histórica", como las que resuenan en la actualidad, y, en su lugar, romper el silencio y "hacernos cargo de esos monstruos de la guerra que nos habitan mucho más allá de lo que queremos aceptar".

"Hubo hijos de veteranos que me dijeron: ‘Mi papá nunca me contó que estuvo en la guerra de las Malvinas y cuando me vio leyendo este libro ('Que quedará de nosotros') nos pusimos a charlar (...) Ese es el sentido que tiene para mí la literatura: sentarse a pensar sin verdades solemnes", confiesa.

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Sacheri es uno de los escritores más leídos y vendidos de su país por el alcance de su pluma, pero también por su labor como guionista, como cuando adaptó junto al director Juan José Campanella su novela 'La pregunta de sus ojos' (2005) a la gran pantalla bajo el título 'El secreto de sus ojos' (2009).

Esa vocación de guionista, asegura, no la abandona y espera encontrar al director o directora que quiera llevar a las salas de cine estas dos historias, con las que retrata una herida histórica de su país que hoy está más viva que nunca. EFE

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(foto)