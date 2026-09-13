Trump dice que "saldrá" de Irán si no decide quedarse con su petróleo como en Venezuela.

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Miami, 13 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que EE.UU. "saldrá" de Irán a "menos que" Washington decida "quedarse con el petróleo como en Venezuela", donde reiteró que él todavía no percibe condiciones para unas elecciones.

"Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela. Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces", declaró el mandatario a los medios en Irlanda. EFE

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