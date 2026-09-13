UNICEF alerta del "impacto duradero" sobre la infancia del incendio que dejó 26 niños muertos en RDC

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El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido del "impacto duradero" sobre la infancia del incendio registrado esta semana en la ciudad de Bukavu, situada en la provincia de Kivu Sur y bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), en el este de República Democrática del Congo (RDC), que dejó 26 niños muertos y otros 25 heridos.

"UNICEF expresa su profunda tristeza y preocupación tras el reciente incendio ocurrido en Bukavu, que se ha cobrado la vida de al menos 26 niños y provocado heridas a otros 25", ha señalado el representante del organismo en el país, John Agbor, quien ha trasladado sus "sinceras condolencias" a las familias de las víctimas.

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"El impacto del incendio en los niños será duradero. Más allá de la destrucción de hogares y escuelas, la infancia se enfrenta a una angustia psicológica en un entorno ya de por sí volátil, marcado por el conflicto armado y la inseguridad", ha dicho, tras resaltar que las llamas afectaran a viviendas y dos escuelas en Furaha y Ujamaa.

Así, ha destacado que UNICEF trabaja ya junto a sus socios para dar apoyo a los damnificados, también a través de "atención de salud mental y apoyo psicosocial" a los afectados, además de facilitar el acceso a la educación para que los alumnos puedan continuar el año escolar.

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Agbor ha recalcado además que once niños que quedaron separados de sus padres, madres o cuidadores han sido ya reunificados con sus familias después del incendio, que ha llevado al M23 a decretar tres días de luto en la zona, bajo su control en el marco del conflicto con las fuerzas gubernamentales de RDC.

El incendio se originó en una vivienda en el distrito de Cimpunda, dañando alrededor de 50 viviendas más y provocando estampidas entre los vecinos, así como entre los alumnos de las escuelas primarias de Furaha y Ujama, sin que por ahora se hayan esclarecido las causas del suceso.

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El este de RDC lleva años siendo epicentro de un conflicto que deja miles de muertos y cientos de miles de desplazados. El M23, apoyado por Ruanda, controla partes de Kivu Norte y Kivu Sur, mientras que decenas de otros grupos armados, entre ellos la filial de Estado Islámico en la región, han llevado a cabo ataques en la zona.