Agencias

Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel contra el norte de Gaza pese al alto el fuego

Imagen YOL7N3KLZJBH7ED552MK53CTFM
Guardar

Al menos dos palestinos han muerto y más de una decena han resultado heridos este domingo a causa de un nuevo bombardeo lanzado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un vehículo en el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza, matando a dos personas e hiriendo a trece, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró en su último balance en cerca de 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego, mientras que ha elevado a más de 73.780 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El argentino Julián Álvarez no viaja con el Atlético de Madrid a San Sebastián por una sobrecarga muscular

El argentino Julián Álvarez no viaja con el Atlético de Madrid a San Sebastián por una sobrecarga muscular

Radiografía del panorama político en Israel para las elecciones del 27 de octubre

Infobae

Filipinas tardará "semanas" en identificar a los fallecidos por el incendio en un ferri

Infobae

Las selecciones masculina y femenina suman nuevas derrotas en el Mundial de Baloncesto en Silla

Las selecciones masculina y femenina suman nuevas derrotas en el Mundial de Baloncesto en Silla

Isabel Pantoja y Lola García derrochan complicidad sobre el escenario y demuestran la buena relación que mantienen

Isabel Pantoja y Lola García derrochan complicidad sobre el escenario y demuestran la buena relación que mantienen