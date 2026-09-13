Un restaurante mexicano gana el 65 concurso de paellas de la 'capital mundial' del plato

Guardar

Valencia (España), 13 sep (EFE).- El restaurante Burguettos, de Apizaco- Tlaxcala, México, ha conseguido alzarse con el primer premio en el 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de la ciudad de Sueca (Valencia) que ha vuelto a reunir en la 'capital mundial de la paella' a 40 de los mejores profesionales de los cinco continentes.

Los ganadores, el chef José Carlos Ruiz Zamora, y su ayudante, Lionel Caldelas, han recibido el premio de 2.500 euros, el pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado solo para los vencedores, de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez, y han mostrado su emoción y gratitud tras conocer la decisión del jurado.

PUBLICIDAD

Este concurso, con la colaboración del Patronato de Turismo de la proviencia de Valencia (este), ha vuelto a resultar "todo un éxito de convocatoria" en un paseo de la Estación abarrotado durante la cocción de las paellas participantes, todas en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial del certamen.

El galardón a la mejor paella cocinada por un restaurante español ha ido a parar a Morralla Restaurante, de las islas Baleares.

Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido la del Restaurante Martos’s Rice, de San Antonio (EE.UU.).

El jurado ha estado formado siete miembros, entre ellos Tomás Angulo Salas, del restaurante Sabor Amar Paellas de Ecuador (ganador de la edición del añao pasado) y Yuki Kawaguchi, director de la 11a Semifinal Clasificatoria Internacional del Concurso en Japón. EFE

PUBLICIDAD