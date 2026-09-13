Los vuelos entre Chile y la ciudad peruana de Cusco pasarán de 10 a 17 a inicios de 2027

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Lima, 13 sep (EFE).- Las frecuencias de las conexiones aéreas entre Santiago de Chile y la ciudad peruana de Cusco casi se duplicarán a partir del 1 de enero de 2027, cuando el número de vuelos pasará de los diez por semana que hay en la actualidad a diecisiete.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, anticipó en una conversación telefónica con EFE el incremento de la conectividad aérea entre Chile y la antigua capital del imperio incaico, tras lanzarse esta semana la ruta aérea directa entre Sao Paulo (Brasil) y la antigua capital del imperio incaico, con cuatro frecuencias semanales.

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A las diez frecuencias que ya opera la aerolínea Latam entre Santiago de Chile y Cusco, se sumará en 2027 las siete que realizará la compañía Sky.

Valencia indicó que estas rutas forman parte de una estrategia para incrementar la conectividad internacional de distintos aeropuertos peruanos con otros países, ya que prácticamente todos los vuelos internacionales a Perú tienen como destino la capital Lima.

"Perú es uno de los pocos países en América Latina que tiene en la práctica un solo aeropuerto de entrada", señaló el ministro.

En ese sentido, se trabaja en la posibilidad de que la ciudad norteña de Chiclayo tenga conexiones directas con las ciudades ecuatorianas de Quito y Cuenca, así como que Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, reciba vuelos directos desde Colombia.

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Respecto al aeropuerto de Jorge Chávez, que sirve a la capital Lima y a la portuaria ciudad vecina del Callao, Valencia señaló que para inicios de 2027 esperan que se concrete la llegada al país de la aerolínea turca Turkish Airlines, a través de una ruta que conectará Estambul con Lima mediante una escala en Caracas.

También para comienzos del próximo año confían en que pueda reactivarse la ruta directa que anteriormente ya operó la aerolínea estadounidense Delta entre Lima y Salt Lake City.

Sin una fecha todavía tentativa, el Ejecutivo peruano trabaja en la llegada al aeropuerto de Lima de la aerolínea emiratí Emirates, que operaría una ruta desde Dubai con escala en Milán (Italia); y de la compañía cataría Qatar Airways. EFE

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