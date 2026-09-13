Un proyectil de origen desconocido impacta contra un buque en el estrecho de Ormuz

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Un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, según ha informado este domingo la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin que haya trascendido por el momento si el incidente ha causado víctimas o daños materiales.

"La UKMTO recibió un informe sobre un incidente en el estrecho de Ormuz. Un proyectil desconocido impactó contra un buque cuando este cruzaba el estrecho", ha señalado la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

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La UKMTO ha precisado que todavía no dispone de información sobre la situación de los miembros de la tripulación, el alcance de los posibles desperfectos en el barco o las eventuales repercusiones medioambientales derivadas del impacto.

Ante el incidente, la oficina británica ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras las autoridades llevan a cabo las correspondientes investigaciones.

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La advertencia se produce después de que la UKMTO alertara el pasado 12 de julio de que el nivel de riesgo para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz continuaba siendo "grave".

En aquella ocasión, la organización británica señaló además que, pese al anuncio de Irán sobre el cierre del estrecho, la ruta situada al sur de Ormuz permanecía abierta al tránsito marítimo en ambas direcciones.