Un estudio documenta 151 especies de mariposas en una zona protegida de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- Un estudio documentó la existencia de 151 especies de mariposas en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, una zona protegida ubicada en la Amazonía de Ecuador, y sus alrededores, informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

El reporte, realizado por investigadores de dos institutos, de una reserva natural de Corea del Sur y del Inabio, detalla que las 151 especies pertenecen a siete familias, 21 subfamilias y 93 géneros.

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Los registros fueron obtenidos durante dos expediciones de campo realizadas en 2023 y 2024 en las localidades de Wawa Sumaco, a aproximadamente 1.150 metros de altitud, y Pacto Sumaco, alrededor de 1.508 metros, y buscaron llenar un vacío de información científica sobre las mariposas del área del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y sus alrededores.

De acuerdo con los investigadores, la familia con mayor diversidad fue Nymphalidae, con 98 especies, seguida por Pieridae, con 20; Hesperiidae, con 14; Riodinidae, con ocho; Papilionidae, con cinco; Hedylidae, con cuatro; y Lycaenidae, con dos.

El Inabio señaló que entre las especies documentadas se encuentran mariposas ampliamente distribuidas en Sudamérica, así como especies cuya distribución conocida se restringe a Ecuador, entre las que están la Napeogenes lycora y Pteronymia cuneata.

"El inventario también incluye especies emblemáticas como la mariposa monarca (Danaus plexippus), el Morpho (Morpho menelaus), además de numerosas especies de alas transparentes y otros grupos característicos de los bosques tropicales de la región", aseguró la institución.

Sin embargo, los autores del estudio aseguraron que estas 151 especies representan solo una parte de la diversidad existente en la zona, ya que hubo mariposas que observaron durante las expediciones pero que no pudieron capturar e incorporar en el recuento.

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Por lo que consideraron importante que se desarrollen estudios sistemáticos y más amplios que permitan completar y perfeccionar el conocimiento sobre las especies presentes. EFE