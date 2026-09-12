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Pionyang lanza múltiples misiles balísticos tras maniobras de Seúl, Washington y Tokio

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Seúl, 12 sep (EFE).- Corea del Norte lanzó este sábado múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran las maniobras militares 'Freedom Edge', destinadas a reforzar su respuesta conjunta frente a amenazas norcoreanas.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó que los lanzamientos se produjeron a las 5:20 hora local (20:20 GMT del viernes) desde la zona de Wonsan. Los proyectiles recorrieron una distancia aproximada de 250 kilómetros, indicó en un comunicado.

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Esta misma semana, el ministro de Defensa norcoreano, Kim song-gi, amenazó con adoptar contramedidas ante los ejercicios 'Freedom Edge', mientras acusaba a Washington de encadenar maniobras sin interrupción, según unas declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA. EFE

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