Toque de queda hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias para reforzar la lucha contra el crimen

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El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, ha anunciado un nuevo toque de queda en cuatro provincias del país entre el 17 y el 30 de septiembre, en el marco de la estrategia desplegada por las autoridades para reforzar la lucha contra organizaciones del crimen organizado.

La restricción a la libertad de circulación afectará a Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro y estará en vigor todos los días entre las 00.00 y las 05.00 horas (hora local). La medida comenzará a aplicarse a primera hora del 17 de septiembre y concluirá a las 23.59 del día 30 del mismo mes.

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El ministro de Interior, John Reimberg, ha presentado la decisión como una intervención de carácter temporal y territorialmente delimitado, que irá acompañada de un refuerzo de las operaciones de seguridad en las zonas afectadas.

"El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad", ha afirmado Reimberg en un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales, a la espera de que el presidente Noboa formalice la medida mediante el correspondiente decreto ejecutivo.

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El Ejecutivo ha solicitado la colaboración de los residentes de las cuatro provincias durante el período de aplicación de la restricción, argumentando que el objetivo prioritario es reforzar la protección de la población y contribuir a recuperar la seguridad y la normalidad.

SIN SALVOCONDUCTOS DURANTE LAS HORAS DE RESTRICCIÓN

Las autoridades ecuatorianas han avanzado además que no concederán salvoconductos para facilitar la circulación durante las horas en las que permanezca vigente el toque de queda.

Las exenciones quedarán limitadas a determinados colectivos vinculados con servicios esenciales, emergencias y actuaciones judiciales. En concreto, podrán desplazarse durante la madrugada los trabajadores sanitarios y el personal dedicado a la atención de emergencias, según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Universal'.

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También estarán autorizados los fiscales y abogados que cuenten con la acreditación correspondiente para intervenir en audiencias de flagrancia. Los periodistas podrán igualmente desplazarse para desarrollar labores de cobertura informativa, siempre y cuando se encuentren debidamente identificados, y deberán realizar su trabajo acompañados por las fuerzas de seguridad de país.

"Únicamente podrá circular durante esas horas personal de primera respuesta: personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia. En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden", ha precisado el ministro.

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El resto de la población deberá permanecer en sus domicilios durante la franja horaria establecida. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida pretende facilitar las actuaciones de las fuerzas de seguridad frente a las estructuras criminales que operan en Ecuador durante las dos semanas de vigencia de la limitación.

TERCER TOQUE DE QUEDA DEL AÑO

El nuevo toque de queda será el tercero decretado por el Gobierno ecuatoriano durante 2026. La primera medida de este tipo fue adoptada el pasado 13 de marzo y afectó a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Posteriormente, el Ejecutivo aprobó el 28 de abril un segundo régimen de restricciones mediante el Decreto 270. En aquella ocasión, la suspensión de determinados derechos, entre ellos la libertad de tránsito, se extendió a Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de varios cantones de Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

Ambas decisiones se adoptaron en el contexto de estados de excepción previamente declarados por el presidente Noboa, quien además renovó el pasado 14 de agosto por otros 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones de La Maná, Las Naves y La Troncal.

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El anuncio realizado por Reinberg este viernes sitúa el nuevo toque de queda dentro de esa política de seguridad y responde, según el Gobierno, a la necesidad de concentrar recursos y operaciones contra el crimen organizado en el país.