El Ejército de Ecuador decomisa 57 granadas de uso militar que pertenecerían a Los Lobos

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Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- El Ejército de Ecuador decomisó 57 granadas "de alto impacto y de uso militar" que supuestamente pertenecían a Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento del país andino, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Los militares hallaron los explosivos en una zona boscosa del municipio de Daule, vecino de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y considerada por las autoridades como el epicentro de la violencia provocada por el crimen organizado.

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Según el Ministerio, estas granadas tienen la capacidad de "provocar una tragedia de enormes proporciones".

"Por su capacidad destructiva, más de 200 personas podrían haber perdido la vida si estos artefactos hubieran sido utilizados. Familias, trabajadores, jóvenes o cualquier ciudadano podían terminar siendo víctimas de armas que jamás debieron llegar a las calles", señaló la institución en su cuenta de X.

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Los Lobos es una de las organizaciones ecuatorianas catalogadas como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que inició en 2024 contra estos grupos, a los que se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino en los últimos años.

Sin embargo, esa medida y sus sucesivos estados de excepción no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos. EFE

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