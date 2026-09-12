Trump asegura que "hará realidad" su promesa de pagar 4.300 euros a cada estadounidense pese a las criticas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "hará realidad" su promesa de otorgar un dividendo de 5.000 dólares (unos 4.300 euros) a cada ciudadano adulto del país si los republicanos vencen en las elecciones de medio término --las 'midterms'-- que tendrán lugar el 3 de noviembre y ha criticado al Partido Demócrata por tratar de desmentirlo.

"El 'dividendo Trump' de 5.000 dólares (...) está siendo criticado por los demócratas (...) ¡Cuando digo algo, lo digo en serio! El dividendo de 5.000 dólares se hará realidad porque el pueblo de nuestro país se lo merece", ha advertido el mandatario norteamericano en una publicación en sus redes sociales.

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De esta manera, Trump ha criticado directamente a la cúpula demócrata por tratar de refutar el carácter de la medida, asegurando que el partido "espera que nunca llegue a producirse". Asimismo, ha prometido que su propuesta se "hará realidad" como, según el inquilino de la Casa Blanca, se hizo en diciembre la decisión de su administración de entregar cheques por valor de 1.776 dólares (poco más de 1.500 euros) a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

"O el regalo de 1.776 dólares que entregué el año pasado a nuestras Fuerzas Armadas, que parecía un proyecto condenado al fracaso: todo el mundo decía que no se podía hacer, pero se hizo; nuestros patriotas militares recibieron el dinero y les encantó", ha comparado Trump.

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El inquilino de la Casa Blanca ha justificado la capacidad de su Administración para asumir tal pago por el "tremendo éxito económico" que, reivindica, ha logrado su Administración, así como a la "enorme fortaleza y prosperidad económica" de Estados Unidos, pese a una deuda pública de 40 billones de dólares (34,4 billones de euros) que está elevando los costes de endeudamiento.

Así las cosas, unos 230 millones de estadounidenses están llamados a las urnas este 4 de noviembre en las conocidas como 'midterms', las elecciones de mitad de mandato, en las que deben elegir a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a un tercio de los miembros del Senado. Además, en esta ocasión, se deberán ocupar tres escaños vacantes en la Cámara Alta y también se elegirá a 36 gobernadores y decenas de cargos ejecutivos a nivel estatal y local.

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