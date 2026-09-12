Peña dice que Paraguay busca "ser protagonista de la revolución" de la IA

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Asunción, 11 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este viernes que su país busca "ser protagonista de la revolución" de la inteligencia artificial (IA), al recordar el acuerdo firmado en mayo pasado entre la nación suramericana y Taiwán para crear un centro de datos binacional.

"Paraguay elige jugar el partido adentro de la cancha, ser protagonista de la revolución de la inteligencia artificial", dijo el mandatario en la red social X tras su participación en la tercera edición del Foro Tecnológico Taiwán-Paraguay.

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En el mismo mensaje, Peña rememoró que la nación suramericana firmó con Taiwán el acuerdo 'Yguazú Digital' para desarrollar "infraestructura de inteligencia artificial soberana", combinando la energía limpia paraguaya con la tecnología desarrollada por la isla.

El presidente hizo así referencia al pacto rubricado por los Gobiernos de Taiwán y Paraguay a mediados de mayo pasado, en el marco de su visita a la isla.

Entonces, Peña dijo que ambos países habían iniciado "el camino para crear el 'hub' (centro) de inteligencia artificial más grande del mundo", que contará con energía paraguaya y tecnología taiwanesa.

Hoy, durante su discurso de apertura del foro, el presidente afirmó que Paraguay también pondrá a disposición de este proyecto "lo que el mundo está buscando", es decir: "energía limpia y abundante, estabilidad económica reconocida con grado de inversión (y) una población joven, talentosa y con hambre de futuro".

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También en mayo, Peña sostuvo reuniones en Asunción, la capital del país, con Peter Thiel y Cully Cavness, dos magnates tecnológicos y líderes del desarrollo de la IA.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, dijo entonces que Thiel y Cavness "son dos referencias mundiales en todo lo que tiene que ver con la creación" de centros de datos para la inteligencia artificial, y que "están avanzados" en la exploración de Paraguay como sede para parte de sus operaciones. EFE

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