Las exportaciones de Ecuador crecen un 9,3 % entre enero y julio de 2026

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Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- Ecuador registró entre enero y julio de este año 23.289 millones de dólares en exportaciones, un 9,3 % más que en el mismo período de 2025, según informó este viernes el Banco Central (BCE).

El camarón (langostino) se consolidó como el principal producto de exportación del país, con ventas por 5.765 millones de dólares, un crecimiento del 17,6 %.

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Le siguieron las exportaciones petroleras con 5.724 millones de dólares, y las de productos mineros, con 3.179 millones de dólares, que aumentaron un 43,5 %.

El banano y plátano están en cuarto lugar con 2.739 millones de dólares, un 7,5 % más que el mismo periodo del año pasado.

Mientras que, en contraste, las exportaciones de cacao y elaborados registraron 1.195 millones de dólares, una disminución interanual de 54,6 %.

Las importaciones totalizaron 20.445 millones, con un crecimiento de 17,5 %; por lo que el país tuvo un superávit comercial de 2.843 millones de dólares.

Los combustibles y lubricantes representaron el principal rubro de importación en este periodo, con 5.372 millones (+35,3 %).

Solo en julio, exportaciones alcanzaron los 3.717 millones de dólares, con un crecimiento de 13,2 % frente a junio y de 48,5 % respecto a julio de 2025, de acuerdo a las cifras del BCE.

El camarón registró 1.067 millones de dólares (+32,4 % mensual y +64,4 % interanual), mientras que los productos mineros sumaron 545 millones de dólares (+31,9 % mensual y +59,4 % interanual).

Por su parte, las importaciones en ese mes llegaron a los 3.213 millones, con un crecimiento de 4 % mensual y 16,4 % interanual.

Los combustibles y lubricantes evidenciaron el mayor crecimiento interanual, con 35,4 %, detalló el Banco Central. EFE