Viernes, 11 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok, 11 sep (EFE).-

Nueva York (EE.UU.).- Nueva York conmemora este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos y marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos.

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Arlington (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en el Pentágono en un evento conmemorativo por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

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Nueva York (EE.UU.).- El exagente del FBI Mark Rossini todos los días recuerda que pudo haber impedido las muertes del 11S y, aunque este viernes se cumplen 25 años del mayor atentado de la historia, esta tortura sigue sin dejarle vivir en paz, según narra en una entrevista con EFE.

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Nueva Delhi.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó esta madrugada a Nueva Delhi al frente de una delegación integrada por su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el viceprimer ministro, Denis Mánturov, para participar en la cumbre de los BRICS y mantener este viernes un encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi.

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Palawan (Filipinas).- Los equipos de rescate de Filipinas aguardan este viernes a que se den las condiciones para abordar el barco de pasajeros cuyo incendio cerca de la occidental isla de Coron deja un balance provisional de cinco fallecidos y 84 desaparecidos, informó a EFE la Guardia Costera.

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Santiago de Chile.- El presidente chileno, José Antonio Kast, el primero desde el retorno de la democracia que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, enfrenta su primera conmemoración del golpe militar como jefe de Estado, con múltiples cuestionamientos a su política de derechos humanos y recortes a programa de búsqueda de detenidos desaparecidos.

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Tucson (EE.UU.) - La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, comenzó a finales de agosto en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O'odham, que considera que el proyecto viola su soberanía, amenaza el medioambiente y resulta innecesario ante la caída del "95 %" en las detenciones migratorias en ese sector.

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Caracas.- Familiares de presos políticos intentan marchar, como parte de un periplo que iniciaron esta semana por otras instituciones, a la sede de la Presidencia de Venezuela para exigir la liberación de estos detenidos, pese al bloqueo que habitualmente imponen las autoridades a las manifestaciones disidentes en esta zona.

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Hong Kong.- Un tribunal de Hong Kong condenó este viernes a penas de entre cinco años y dos meses y siete años y tres meses de prisión a tres antiguos dirigentes de la organización que durante décadas convocó las vigilias por las víctimas de Tiananmen, tras declararlos culpables de "incitación a la subversión".

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Nom Pen.- El líder del Gobierno militar de Birmania, Min Aung Hlaing, visita Camboya en el marco de su trepidante agenda internacional en búsqueda de reconocimiento extranjero, reducido a mínimos desde el golpe castrense de febrero de 2021.

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São Paulo (Brasil).- Se cumple el primer año desde que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, inmerso en la campaña para su reelección.

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San Salvador.- El lago Güija, cuya superficie es compartida por El Salvador y Guatemala, se enfrenta a la disminución de agua en la época de verano debido a la falta de lluvias en el país centroamericano provocada por el impacto del fenómeno de El Niño, que también ha afectado la producción de cultivos como el maíz.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- La vicepresidenta filipina, Sara Duterte, acudió este viernes a un tribunal de Ciudad Quezón, donde una moción presentada por los abogados defensores ha llevado a aplazar su comparecencia.

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Montevideo.- Comienza la edición 121 de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que reúne a los mejores exponentes de la genética animal, maquinaria, agroinsumos y tecnología aplicada a la producción agropecuaria.

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Ciudad de Guatemala.- Un juez guatemalteco resuelve este viernes si cierra de forma definitiva el proceso penal por delitos como terrorismo contra cuatro líderes indígenas, luego de que la Fiscalía retirara las acusaciones derivadas de las protestas de 2023 para defender los resultados electorales de ese año.

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Umán (Ucrania).- Decenas de miles de judíos de todo el mundo viajan a Uman un año más a pesar de la guerra para pasar el Año Nuevo judío junto a la tumba del rabino jasídico Najman de Bréslev.

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Ciudad de Panamá.- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF formaliza con el estatal Banco Nacional de Panamá un préstamo por 500 millones de dólares destinado a fortalecer el acceso a financiamiento para el sector agropecuario y las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio,el Nikkei, caía más de un 3 % en la apertura de la sesión de este viernes, en medio del aumento del precio del petróleo hasta niveles máximos desde hace cuatro meses, en el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio.

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Nairobi.- El gran debate de la primera Bienal Panafricana: ¿Existe la arquitectura de África?

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París.- El Ayuntamiento de París organiza un karaoke gigante de Céline Dion, en vísperas del retorno de la estrella canadiense a los escenarios, que se producirá en París con una serie de 16 conciertos.

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Venecia (Italia).- El Festival de Venecia clausura su carrera por el León de Oro con el estreno de 'Ritorno a Buenos Aires', del italo-chileno Marco Bechis y 'A Bit Of Light' del iraní Ali Asgari.

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Venecia (Italia).- Russell Crowe confiesa su pasión por la música en el Festival de Venecia con la presentación de su documental ‘What Love Builds’, estrenado fuera de concurso.

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Ciudad de México.- La desigualdad ante la ley, la impunidad y la delgada frontera entre buscar justicia y tomarla por propia mano atraviesan ‘El Juicio’, una serie inspirada en casos reales de abuso sexual con la que Eugenio Derbez, Daniel Krauze y Pedro Alonso cuestionan un sistema en el que el poder y los recursos pueden inclinar la balanza.

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Nueva York (EE.UU.).- La marca española Custo Barcelona presenta su colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York.

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Toronto (Canadá).- El K-pop, Rebel Wilson y el canadiense Rick Hansen protagonizan este viernes las Galas del TIFF con "Always Lalisa", sobre la carrera en solitario de LISA, "Girl Group", una comedia musical, y "Man in Motion", sobre la histórica vuelta al mundo en silla de ruedas del atleta canadiense.

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Miami (EE.UU.).- En paralelo al inicio de la temporada de la NFL, los Miami Dolphins inician su expansión oficial en Argentina con una ‘watch party’ este domingo en el Hard Rock Café de Buenos Aires. El proyecto, que incluye futuras clínicas deportivas y academias, busca conectar con la afición local y presentar sus planes a marcas estratégicas.

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srp/cdp/EFE

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